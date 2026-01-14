onedio
ABD'nin Olası İran Saldırısı Yabancı Sitelerde En Çok Oynanan Bahisler Arasına Girdi

ABD'nin Olası İran Saldırısı Yabancı Sitelerde En Çok Oynanan Bahisler Arasına Girdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.01.2026 - 13:38

İran'da protestolar üçüncü haftasına girmeye yaklaşırken ABD ve İran'dan gelen karşılıklı açıklamalar gerginliğin artmasına neden oluyor. İran'ın büyük kentlerinde rejim karşıtı protestolarının kanlı bilançosunun yanında ABD Başkanı Donald Trump'ın İranlı protestoculara verdiği destek ve onlara yardım göndereceğini vadetmesi de farklı spekülasyonları beraberinde getirdi. Popüler bir bahis sitesinde konuyla ilgili bahis açıldı.

Açılan bahiste ABD'nin İranı vurma ihtimali soruldu.

Açılan bahiste ABD'nin İranı vurma ihtimali soruldu.

Bahis oynayanların %76'sı Haziran sonuna kadar ABD'nin İran'ı vurmasını daha olası gördü ve bu seçenek toplam 20 milyon dolarlık bir hacme ulaştı. Bahsin kurallarına göre sadece askeri bir operasyon dikkate alınacak, herhangi bir siber saldırı veya ticari yaptırım göz önünde bulundurulmayacak.

Diğer bir bahis de İran'ın ruhani lideri Hamaney hakkında.

Diğer bir bahis de İran'ın ruhani lideri Hamaney hakkında.

Ocak ayının sonuna kadar Hamaney'in ruhani lider olarak kalacağını düşünenlerin oranı ise sadece %21. Bahisçilerin çoğunluğu şimdiden Hamaney'in olası bir ayrılığı veya görevi bırakmasını satın almış görünüyor. Bu ihtimaller arasında darbe, gözaltına alınma, görevini yapamayacak hale gelme ve sağlık sorunları nedeniyle istifa gibi seçenekler de yer alıyor. 20 milyon dolarlık hacme ulaşan bahsin bu kadar kısa süreli olması ise bu ay içinde gerilimin artacağı yorumları yapılmasına neden oluyor.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
