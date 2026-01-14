ABD'nin Olası İran Saldırısı Yabancı Sitelerde En Çok Oynanan Bahisler Arasına Girdi
İran'da protestolar üçüncü haftasına girmeye yaklaşırken ABD ve İran'dan gelen karşılıklı açıklamalar gerginliğin artmasına neden oluyor. İran'ın büyük kentlerinde rejim karşıtı protestolarının kanlı bilançosunun yanında ABD Başkanı Donald Trump'ın İranlı protestoculara verdiği destek ve onlara yardım göndereceğini vadetmesi de farklı spekülasyonları beraberinde getirdi. Popüler bir bahis sitesinde konuyla ilgili bahis açıldı.
Açılan bahiste ABD'nin İranı vurma ihtimali soruldu.
Diğer bir bahis de İran'ın ruhani lideri Hamaney hakkında.
