ABD'nin Olası İran Saldırısı Yabancı Sitelerde En Çok Oynanan Bahisler Arasına Girdi

Ocak ayının sonuna kadar Hamaney'in ruhani lider olarak kalacağını düşünenlerin oranı ise sadece %21. Bahisçilerin çoğunluğu şimdiden Hamaney'in olası bir ayrılığı veya görevi bırakmasını satın almış görünüyor. Bu ihtimaller arasında darbe, gözaltına alınma, görevini yapamayacak hale gelme ve sağlık sorunları nedeniyle istifa gibi seçenekler de yer alıyor. 20 milyon dolarlık hacme ulaşan bahsin bu kadar kısa süreli olması ise bu ay içinde gerilimin artacağı yorumları yapılmasına neden oluyor.