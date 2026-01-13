İran'da Yaşanan Olayların Ardından Ülkenin 1979 Devrimi'nden Önceki Görüntüleri Yeniden Hatırlandı

Yeni yılın ilk günleriyle birlikte İran, 1979 Devrimi'nden bu yana karşılaştığı en büyük halk ayaklanmalarından birini yaşıyor. Geçtiğimiz Aralık ayının sonunda ekonomik sıkıntılar nedeniyle patlak veren protestolar, rejim karşıtı bir halk hareketine dönüşmüş durumda. Ülke genelinde devam eden çatışmalarda can kaybının 540’ı geçtiği belirtilirken, internet kesintileri ve sıkıyönetim tedbirleri uygululanıyor.
Tüm bunlar yaşanırken İran'ın 1979 devriminden önceki görüntüleri yeniden hatırlandı. Ülkele önümüzdeki günlerde neler olacağı ise merak konusu.
1979 İran İslam Devrimi, Şah Muhammed Rıza Pehlevi’nin mutlakiyetçi yönetimini sona erdirerek ülkeyi teokratik bir yapıya dönüştürmüştü.
