İran'da Yaşanan Olayların Ardından Ülkenin 1979 Devrimi'nden Önceki Görüntüleri Yeniden Hatırlandı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
13.01.2026 - 13:06

Yeni yılın ilk günleriyle birlikte İran, 1979 Devrimi'nden bu yana karşılaştığı en büyük halk ayaklanmalarından birini yaşıyor. Geçtiğimiz Aralık ayının sonunda ekonomik sıkıntılar nedeniyle patlak veren protestolar, rejim karşıtı bir halk hareketine dönüşmüş durumda. Ülke genelinde devam eden çatışmalarda can kaybının 540’ı geçtiği belirtilirken, internet kesintileri ve sıkıyönetim tedbirleri uygululanıyor. 

Tüm bunlar yaşanırken İran'ın 1979 devriminden önceki görüntüleri yeniden hatırlandı. Ülkele önümüzdeki günlerde neler olacağı ise merak konusu.

1979 İran İslam Devrimi, Şah Muhammed Rıza Pehlevi’nin mutlakiyetçi yönetimini sona erdirerek ülkeyi teokratik bir yapıya dönüştürmüştü.

1979 İran İslam Devrimi, Şah Muhammed Rıza Pehlevi’nin mutlakiyetçi yönetimini sona erdirerek ülkeyi teokratik bir yapıya dönüştürmüştü.

1978 yılında yükselen ekonomik kriz, yoğun Batılılaşma ve siyasi otoriteye duyulan öfke, halkı sokaklara dökmüştü. Kitlesel grevlerin ülkeyi durma noktasına getirdiği bu süreçte, 'Kara Cuma' katliamı kırılma noktası yarattı. Artan baskılar sonucunda Şah Ocak 1979’da ülkeden kaçtı. Sürgündeki Humeyni’nin Şubat ayındaki dönüşüyle ivme kazanan süreç, 11 Şubat’ta devrimin ilanıyla sonuçlandı. Nisan ayındaki referandum ise İslam Cumhuriyeti dönemini resmen başlattı.

Son günlerde yaşanan protestolar ise 28 Aralık’ta artan fiyatlara tepki olarak başlamıştı. Kısa sürede 1979 İslam Devrimi’nden bu yana süren yönetime karşı bir harekete dönüştü. Protestolar ise hala sürüyor.

2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
