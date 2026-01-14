Evine 400 Sipariş Gönderildi: Kabus Devam Ediyor! Bu Kez Dostları Kaçmaya Başladı
Bursa’da yaşayan Ersan Yalçuva’nın başı asılsız ihbarlarla dertte. Son 20 günde evine 400 yemek siparişi verildi; kapısına polis, ambulans ve taksi gönderildi. Asılsız ihbarı yapanın kim olduğu henüz belirlenemezken bu kez Yalçuva’nın arkadaşlarına dadandılar. Yalçuva, “Arkadaşlarım da rahatsız edilmeye başlandı. Bazıları beni arayıp ‘Ne olur beni arama, başımıza iş geliyor' diyorlar” diye konuştu.
Başına gelmeyen kalmadı, evine 400 yemek siparişi gönderildi.
Kabus bitmedi. Bu kez arkadaşlarının adresine yemek siparişi göndermeye başladılar.
