Evine 400 Sipariş Gönderildi: Kabus Devam Ediyor! Bu Kez Dostları Kaçmaya Başladı

Yalçuva, asılsız ihbarların arkadaşlarına da dadandığını anlattı:

'Şimdi konuştuğum yakın arkadaşlarımın da kapılarına sipariş göndermeye başladılar. Arkadaşlarım ‘Abi bizi bu numaradan arama ne olur' diye bana konuşuyor. Bazen durum komikleşiyor ama arkadaşlarıma da musallat oldular. Ben gerekli yerlere müracaat ettim inanıyorum ki devletimiz bu sorunu çözecek. Artık sadece ben değilim. Aradığım, görüştüğüm yakın arkadaşlarımın evlerine de yemek siparişleri gönderilmeye başlandı. İnsanlar korkuyor. Bazıları beni arayıp ‘Lütfen beni arama, bizim de başımız derde giriyor' diyor. Bu iş kontrolden çıktı. Sadece beni değil, çevremdeki herkesi sindirmeye çalışıyorlar.'