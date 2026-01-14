onedio
Evine 400 Sipariş Gönderildi: Kabus Devam Ediyor! Bu Kez Dostları Kaçmaya Başladı

Dilara Şimşek
14.01.2026 - 16:47

Bursa’da yaşayan Ersan Yalçuva’nın başı asılsız ihbarlarla dertte. Son 20 günde evine 400 yemek siparişi verildi; kapısına polis, ambulans ve taksi gönderildi. Asılsız ihbarı yapanın kim olduğu henüz belirlenemezken bu kez Yalçuva’nın arkadaşlarına dadandılar. Yalçuva, “Arkadaşlarım da rahatsız edilmeye başlandı. Bazıları beni arayıp ‘Ne olur beni arama, başımıza iş geliyor' diyorlar” diye konuştu.

Başına gelmeyen kalmadı, evine 400 yemek siparişi gönderildi.

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yaşayan Ersan Yalçuva’nın başına gelmeyen kalmadı. Son 20 günde adresine kapıda ödeme şartıyla 400 yemek siparişi gönderildi. Yemek siparişi bununla sınırlı kalmadı. Asılsız ihbar nedeniyle çok sayıda polis, ambulans, taksi kapıya geldi. 

Başta bunun yanlışlıkla yapıldığını düşünen Yalçuva, kapısı susmayınca durumun kasıtlı olduğunu anladı. İhbarlar arasında bomba, silah kaçakçılığı ve çocuğa şiddet iddialarının da yer aldığı öğrenildi.

Yalçuva, '20 günde adresime 400 sipariş geldi. Sabah 11.00'de başlıyor, gece 03.00'e kadar sürüyor. Günde ortalama 20 kez kapımız çalınıyor. Uyuyamıyoruz. Fas numaralarından ve farklı hatlardan arayıp, bana ve engelli kızıma kadar ağır küfürler ettiler. ‘Hayatın boyunca seninle uğraşacağız' dediler' diye konuştu.

Kabus bitmedi. Bu kez arkadaşlarının adresine yemek siparişi göndermeye başladılar.

Yalçuva, asılsız ihbarların arkadaşlarına da dadandığını anlattı:

'Şimdi konuştuğum yakın arkadaşlarımın da kapılarına sipariş göndermeye başladılar. Arkadaşlarım ‘Abi bizi bu numaradan arama ne olur' diye bana konuşuyor. Bazen durum komikleşiyor ama arkadaşlarıma da musallat oldular. Ben gerekli yerlere müracaat ettim inanıyorum ki devletimiz bu sorunu çözecek. Artık sadece ben değilim. Aradığım, görüştüğüm yakın arkadaşlarımın evlerine de yemek siparişleri gönderilmeye başlandı. İnsanlar korkuyor. Bazıları beni arayıp ‘Lütfen beni arama, bizim de başımız derde giriyor' diyor. Bu iş kontrolden çıktı. Sadece beni değil, çevremdeki herkesi sindirmeye çalışıyorlar.'

Buradan izleyebilirsiniz:

