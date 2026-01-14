onedio
Emeklilik ve Emekli Maaşında Yeni Dönem Geliyor: Milyonlarca Vatandaşın Emekli Maaşı Hesabı Değişecek

Ali Can YAYCILI
14.01.2026 - 15:03

Emeklilik sisteminde dengeleri değiştirecek yeni bir çalışma masada. Prim gün sayısı ile alınan maaş arasındaki makası düzeltmeyi hedefleyen düzenleme ile 'çok prim ödeyene yüksek maaş' dönemi hedefleniyor. İşte SGK’nın üzerinde çalıştığı yeni sistemin ayrıntıları.

Sosyal Güvenlik Kurumu, emeklilik sistemindeki maaş dengesizliklerini gidermek ve çalışma hayatında daha fazla kalmayı teşvik etmek amacıyla kapsamlı bir düzenleme hazırlığına girdi.

Mevcut sistemde prim gün sayısı farklı olmasına rağmen milyonlarca vatandaşın aynı taban maaşı alması, 'prim adaletsizliği' tartışmalarını beraberinde getiriyordu. Yapılması planlanan yeni düzenlemeyle birlikte, emekli aylıklarında prim gün sayısının belirleyici faktör olması ve sisteme daha çok katkı sunanın daha yüksek aylık alması hedefleniyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, sistemin adaletli bir yapıya kavuşturulması için çalışmaların hızlandığını belirtti. Bal, özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da gündeminde olan bu dengesizliğin giderilmesi gerektiğini vurgulayarak, 3 bin 600 günle emekli olan bir vatandaş ile 9 bin gün prim ödeyen bir vatandaşın aynı ücreti almasının sürdürülebilir olmadığını ifade etti. Yeni modelde temel prensibin 'az prim ödeyene az, çok prim ödeyene çok maaş' şeklinde işleyeceği ve böylece uzun yıllar çalışarak sisteme katkı sağlayanların mağduriyetinin önleneceği öngörülüyor.

Mevcut tablonun sayısal verilerine de dikkat çeken Bal, en düşük emekli aylığı uygulamasının başladığı 2019 yılında bu haktan yararlanan kişi sayısının 1 milyon civarında olduğunu, bugün ise bu rakamın 5 milyona ulaştığını hatırlattı. Uzmanlara göre, taban maaş alan emekli sayısının bu denli artması sosyal güvenlik sistemi ve genel ekonomi açısından sağlıklı bir gösterge olarak kabul edilmiyor. 2008 yılı sonrası aylık bağlama oranlarının düşmesiyle kök maaşların eridiğini, hükümetin ise bu durumu telafi etmek adına taban aylık uygulamasını devreye aldığını belirten Bal, gelinen noktada sistemin kademeli olarak yukarı yönlü revize edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Yapılacak düzenlemenin, en düşük emekli aylığının belirlenen 20 bin lira sınırının altında kalmayacak şekilde kurgulanması bekleniyor.

