SGK Uzmanı İsa Karakaş En Düşük Emekli Maaşını 40 Bin TL Yapacak Formülü Açıkladı

En düşük emekli maaşını 20 bin TL’ye yükseltecek teklif 15 Ocak’ta kabul edilecek.

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, en düşük emekli maaşına dair açıklamalarda bulundu. “2019 yılından beri en düşük maaş işine girdik. Sistem kendini infilak edecek” diyen Karakaş, emeklilik sistemine neşter atılması gerektiğine dikkat çekti.

Sistemin adaletsizlik yarattığına dikkat çeken Karakaş, “Mantıklı şekilde sistemin revize edilmesi lazım. Aynı primi ödeyen kişilerin farklı maaş almasının önüne geçilmesi gerekiyor. Yüksek prim ödeyene yüksek maaş olması gerekiyor” diye konuştu.