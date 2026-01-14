onedio
SGK Uzmanı İsa Karakaş En Düşük Emekli Maaşını 40 Bin TL Yapacak Formülü Açıkladı

SGK Uzmanı İsa Karakaş En Düşük Emekli Maaşını 40 Bin TL Yapacak Formülü Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.01.2026 - 13:58

En düşük emekli maaşının kaderi 15 Ocak Perşembe günü belli olacak. 2025 yılında 16 bin 881 TL olan en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye yükseltilmesi bekleniyor. SGK Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber yayınına katılarak en düşük emekli maaşını 40 bin TL'ye çıkartacak senaryoyu açıkladı.

En düşük emekli maaşının kaderi 15 Ocak Perşembe belli olacak.

En düşük emekli maaşının kaderi 15 Ocak Perşembe belli olacak.

En düşük emekli maaşını 20 bin TL’ye yükseltecek teklif 15 Ocak’ta kabul edilecek. 

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, en düşük emekli maaşına dair açıklamalarda bulundu. “2019 yılından beri en düşük maaş işine girdik. Sistem kendini infilak edecek” diyen Karakaş, emeklilik sistemine neşter atılması gerektiğine dikkat çekti. 

Sistemin adaletsizlik yarattığına dikkat çeken Karakaş, “Mantıklı şekilde sistemin revize edilmesi lazım. Aynı primi ödeyen kişilerin farklı maaş almasının önüne geçilmesi gerekiyor. Yüksek prim ödeyene yüksek maaş olması gerekiyor” diye konuştu.

Seyyanen zam açıklaması. SGK Uzmanı İsa Karakaş en düşük emekli maaşını 40 bin TL yapacak senaryoyu açıkladı.

Seyyanen zam açıklaması. SGK Uzmanı İsa Karakaş en düşük emekli maaşını 40 bin TL yapacak senaryoyu açıkladı.

Seyyanen zama dikkat çeken Karakaş, hükümetin bu vaadini hatırlattı. Karakaş, şunları dedi: 

'Seyyanen zam verilsin diyin bunun üzerine gidin. Bunun üzerine gidilirse zaten en düşük maaş 40 bin liranın altında kalmıyor. En düşük memur emeklisinin maaşı 50 bin TL’nin altında kalmıyor. Hükümetin insanların çok çalışmasını ve prim ödemesini sağlayan primi harekete geçirmeli.'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
