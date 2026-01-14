Altın mı Gümüş mü? Altın Durdurulamıyor, Gümüş Tarihi Rekorunu Kırdı!
Altın ve gümüş fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 14 Ocak 2026 Çarşamba altın ve gümüş fiyatları belli oldu. Altın fiyatları rekor seviyeye yakın seyrederken gümüş tarihi zirveye ulaştı. Peki, gram altın ne kadar? Gümüş ne kadar? Çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altın fiyatları ne oldu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
14 Ocak altın fiyatları: Altın ne kadar?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gümüş ne kadar oldu? Gümüş tarihi rekorunu kırdı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın