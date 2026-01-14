onedio
Altın mı Gümüş mü? Altın Durdurulamıyor, Gümüş Tarihi Rekorunu Kırdı!

Dilara Şimşek
14.01.2026 - 11:31

Altın ve gümüş fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 14 Ocak 2026 Çarşamba altın ve gümüş fiyatları belli oldu. Altın fiyatları rekor seviyeye yakın seyrederken gümüş tarihi zirveye ulaştı. Peki, gram altın ne kadar? Gümüş ne kadar? Çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altın fiyatları ne oldu?

14 Ocak altın fiyatları: Altın ne kadar?

14 Ocak Çarşamba altın fiyatları belli oldu. 2025 yılında rekor kıran altın fiyatları 2026 yılında da yükselişini sürdürüyor. Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Ons altın 6 bin 462 dolar oldu. İşte altında son durum ve altın fiyatları:

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 6.430 TL

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın 10.522 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 21.044 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 41.958 TL

Gümüş ne kadar oldu? Gümüş tarihi rekorunu kırdı!

Gümüş gram önceki güne yüzde 4.17 oranında artış gösterdi. Gümüş gram 14 Ocak tarihinde 125 TL’ye ulaştı.

Ons gümüş ise 91.55 dolar oldu. Böylece gümüş tarihi rekorunu kırdı. Uzmanlar ise ons gümüşün 100 dolara ulaşacağını öngörüyor.

