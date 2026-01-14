Altın mı Gümüş mü? Altın Durdurulamıyor, Gümüş Tarihi Rekorunu Kırdı!

Altın ve gümüş fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 14 Ocak 2026 Çarşamba altın ve gümüş fiyatları belli oldu. Altın fiyatları rekor seviyeye yakın seyrederken gümüş tarihi zirveye ulaştı. Peki, gram altın ne kadar? Gümüş ne kadar? Çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altın fiyatları ne oldu?