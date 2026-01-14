Ünlü Havayolu Şirketi Çalışanlarına 1 Milyar Dolardan Fazla Kâr Payı Dağıtacak

Forbes tarafından hazırlanan “Dünyanın En İyi İşverenleri” listesinde 2. sırada yer alan şirket, bu yıl çalışanlarına 1 milyar 300 milyon dolar kâr payı dağıtacak.

Delta New Hub’ta yer alan bilgilere göre, geleneksel olarak Sevgililer Günü’ne denk gelecek şekilde 13 Şubat’ta düzenlenen Kâr Paylaşımı Günü’nde yapılacak ödemelerde her çalışanın 8 aylık maaşını prim olarak alması bekleniyor.

Delta İnsan Kaynakları Direktörü Allison Ausband, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Delta çalışanlarının tutkusu ve özverisi bizi 2025 boyunca ayakta tuttu ve ilerlemeye devam etmemizi sağlayacak. Güvenlik ve özene verdikleri sarsılmaz önem, müşterilerde güven ve derin bir sadakat oluştururken Delta’nın sürdürülebilir başarısını da beraberinde getiriyor.”

Delta Airlines, 2022’de başladığı kâr paylaşımı kapsamında çalışanlarına toplam 18 maaş ekstra prim verildiğini açıkladı.