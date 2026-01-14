onedio
Ünlü Havayolu Şirketi Çalışanlarına 1 Milyar Dolardan Fazla Kâr Payı Dağıtacak

Ünlü Havayolu Şirketi Çalışanlarına 1 Milyar Dolardan Fazla Kâr Payı Dağıtacak

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.01.2026 - 11:15

ABD’nin ünlü havayolu şirketi Delta Airlines, 2025 yılı kârından toplam 1 milyar 300 milyon doları çalışanlarına dağıtacağını açıkladı. Şirketin geleneksel hale gelen kâr payı dağıtımı bu yıl da Sevgililer Günü öncesinde 13 Şubat’ta yapılacak. Bu yıl 5 milyar dolardan fazla kâr eden şirkette her çalışanın ortalama 8 maaş ikramiye alması bekleniyor.

Dünyanın en çok kullanılan havayolu firmalarının başında Delta Airlines geliyor.

Dünyanın en çok kullanılan havayolu firmalarının başında Delta Airlines geliyor.

Forbes tarafından hazırlanan “Dünyanın En İyi İşverenleri” listesinde 2. sırada yer alan şirket, bu yıl çalışanlarına 1 milyar 300 milyon dolar kâr payı dağıtacak.

Delta New Hub’ta yer alan bilgilere göre, geleneksel olarak Sevgililer Günü’ne denk gelecek şekilde 13 Şubat’ta düzenlenen Kâr Paylaşımı Günü’nde yapılacak ödemelerde her çalışanın 8 aylık maaşını prim olarak alması bekleniyor.

Delta İnsan Kaynakları Direktörü Allison Ausband, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Delta çalışanlarının tutkusu ve özverisi bizi 2025 boyunca ayakta tuttu ve ilerlemeye devam etmemizi sağlayacak. Güvenlik ve özene verdikleri sarsılmaz önem, müşterilerde güven ve derin bir sadakat oluştururken Delta’nın sürdürülebilir başarısını da beraberinde getiriyor.”

Delta Airlines, 2022’de başladığı kâr paylaşımı kapsamında çalışanlarına toplam 18 maaş ekstra prim verildiğini açıkladı.

