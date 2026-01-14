Ünlü Havayolu Şirketi Çalışanlarına 1 Milyar Dolardan Fazla Kâr Payı Dağıtacak
ABD’nin ünlü havayolu şirketi Delta Airlines, 2025 yılı kârından toplam 1 milyar 300 milyon doları çalışanlarına dağıtacağını açıkladı. Şirketin geleneksel hale gelen kâr payı dağıtımı bu yıl da Sevgililer Günü öncesinde 13 Şubat’ta yapılacak. Bu yıl 5 milyar dolardan fazla kâr eden şirkette her çalışanın ortalama 8 maaş ikramiye alması bekleniyor.
Dünyanın en çok kullanılan havayolu firmalarının başında Delta Airlines geliyor.
