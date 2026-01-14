Çoğu Çalışan Bilmiyor! Ücreti Geç Ödeyen, Molaya İzin Vermeyen Patronlar Yandı

Vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranı yüzde 18.95 olarak belirlendi. Bu oran doğrultusunda iş kanunu kapsamında uygulanan ceza yüzde 25.49 oranında arttı. Böylece yeni cezalar da belli olmuş oldu.

İşçinin ücretini geç ödeyen işveren işçi başına ödeme yapana kadar her ay 2 bin 734 TL ceza alacak. Bu para işverene değil devlete gidecek. Ücreti ödenmeyen işçi ise beş yıl içinde dava açabilir.

İşçiye ücret kesme cezası veren ve bunu bildirmeyen işverene 9 bin 944 TL ceza uygulanacak.