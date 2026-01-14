onedio
Çoğu Çalışan Bilmiyor! Ücreti Geç Ödeyen, Molaya İzin Vermeyen Patronlar Yandı

Dilara Şimşek
14.01.2026 - 12:15

2026 yılıyla birlikte iş kanununa aykırı davranan işverenlere uygulanacak para cezaları artırıldı. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın yazısına göre ücreti geç ödeyen, molaya izin vermeyen işverene para cezası var. Üstelik bu cezalardan çoğu çalışan habersiz.

Kaynak

Çalışanların bilmediği kural: Ücreti geç ödeyen, molaya izin vermeyen patronlara para cezası var.

Vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranı yüzde 18.95 olarak belirlendi. Bu oran doğrultusunda iş kanunu kapsamında uygulanan ceza yüzde 25.49 oranında arttı. Böylece yeni cezalar da belli olmuş oldu. 

İşçinin ücretini geç ödeyen işveren işçi başına ödeme yapana kadar her ay 2 bin 734 TL ceza alacak. Bu para işverene değil devlete gidecek. Ücreti ödenmeyen işçi ise beş yıl içinde dava açabilir. 

İşçiye ücret kesme cezası veren ve bunu bildirmeyen işverene 9 bin 944 TL ceza uygulanacak.

İşverene 26 bin 620 TL ceza verilecek. Bu yasaklar neyi kapsıyor?

İşçilerin çalışma süresi haftada maksimum 45 saat. Bu süreyi aşan, doğum öncesi ve sonrası 8’er haftalık dönemde kadın işçi çalıştıran, mola vermeyen, on beş yaşını doldurmamış çocukları çalıştıran işçilere 2026 yılında 26 bin 620 TL ceza verilecek. 

Öte yandan engelli hükmünü uygulamayan işveren de para cezası var. Belirlenen sayıda engelli işçi çalıştırmayan işveren her engelli başına her ay için 37 bin 749 TL ödemek zorunda olacak.

