2025 KYK Yurt Ek Başvuruları Başladı mı? KYK Yurt Ek Başvuruları Ne Zaman Yapılacak?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.09.2025 - 08:37

Üniversite kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından öğrencilerin gündeminde KYK yurt ek başvuruları yer alıyor. İlk yerleştirmelerde yurt hakkı kazanamayan ya da kayıt yaptıramayan adaylar gözlerini ikinci şansa çevirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın açıklayacağı tarihler merak konusu oldu. Binlerce öğrenci ek başvuru takvimini yakından takip ediyor. 

Peki KYK ek yurt başvuruları başladı mı, tarih belli oldu mu?

KYK Yurt Ek Başvuruları Başladı mı?

2025-2026 eğitim öğretim yılı için KYK ek yurt başvuru süreci henüz başlamadı.

İlk yerleştirme sonuçları 11 Eylül’de açıklanmıştı. Bu sonuçların ardından ek başvuru takviminin ilan edilmesi bekleniyor.

KYK Yurt Ek Başvuruları Ne Zaman Yapılacak?

KYK ek yurt başvuru tarihleri henüz duyurulmadı.

Ancak geçtiğimiz yıl ek başvurular 3-7 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da benzer şekilde ekim ayının ilk haftasında başvuruların başlaması öngörülüyor. İlk yerleştirme sonuçlarının ardından kısa süre içinde ek başvuru sürecinin açıklanması bekleniyor.

KYK Yurt Ek Başvurusu Nasıl Yapılır?

KYK ek yurt başvuruları yalnızca e-Devlet üzerinden alınacak. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak “GSB Yurt Başvurusu” ekranı üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek.

Hatalı ya da eksik bilgi ile yapılan başvurular geçersiz sayılacak. Başvurular tamamlandıktan sonra sonuçlar yine e-Devlet üzerinden açıklanacak ve yerleştirme bilgileri adaylarla paylaşılacak.

