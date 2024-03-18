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2. Dünya Savaşı Sonrası Yürürlüğe Konulmuş "Marshall Planı" Hakkında 10 Bilgi

etiket 2. Dünya Savaşı Sonrası Yürürlüğe Konulmuş "Marshall Planı" Hakkında 10 Bilgi

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
18.03.2024 - 14:01

İkinci Dünya Savaşı'nın yıkıcı etkileri Avrupa'nın pek çok ülkesini ekonomik, fiziksel ve toplumsal açıdan derinden etkiledi. Bu çöküşe bir çözüm bulmak ve kıtayı yeniden inşa etmek için, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 1948'de başlattığı Marshall Planı, tarihte önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir. İşte Marshall Planı hakkında daha fazla detay:

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1. Marshall'ın Manifestosu: Avrupa'nın kaderini değiştiren konuşma.

1. Marshall'ın Manifestosu: Avrupa'nın kaderini değiştiren konuşma.

1947'de, Harvard Üniversitesi'nde tarih yazıldı. General George C. Marshall sahneye çıktı ve Avrupa'nın enkazını gösterdi. Ama sadece sorunları değil, çözümleri de sundu. Amerika'nın uzanan eliyle, Marshall Planı doğdu. Bu konuşma, Avrupa'nın yeniden doğuşunun manifestosuydu. Yalnızca bir yardım çağrısı değil, aynı zamanda bir dayanışma işaretiydi. O gün, tarih sahnesinde bir dönüm noktasıydı.

2. Kimler imzaladı?

2. Kimler imzaladı?

Marshall Planı, aslında bir dizi imza ve iş birliğinin ürünüydü. Amerika'nın öncülüğünde başlatılan bu kapsamlı plan, sadece ABD'nin çabalarıyla değil, aynı zamanda Avrupa ülkeleri ve diğer katılımcı ülkelerle birlikte yürütüldü. Bu destekle, Almanya, Fransa, İngiltere ve birçok Avrupa ülkesi ekonomik yardım almış ve kendi toparlanma süreçlerine ivme kazandırmıştır. Ayrıca, stratejik konumuyla öne çıkan ülkeler arasında Türkiye ve Yunanistan da vardı.

3. Amerikan cömertliği ve Avrupa'ya gönderilen rüya miktarı

Marshall Planı'nın hayata geçirilmesiyle birlikte Amerikan cömertliği tarihin en dikkate değer yardım girişimlerinden biri haline geldi. Avrupa'ya gönderilen toplam yardım miktarı, o dönemin göz kamaştırıcı bir rakamı olan 13 milyar doları buluyordu. Bu rakam, savaşın yıkıcı etkileriyle boğuşan Avrupa için devasa bir kurtuluş umudu sunuyordu. Marshall Planı, sadece maddi yardımlarla kalmayıp, aynı zamanda Avrupa ülkeleri arasında iş birliği ve dayanışmayı da teşvik etti. Bu yardımın sağlanmasıyla birlikte Avrupa'nın yeniden yapılanması hız kazandı ve kıtada uzun vadeli istikrarın temelleri atıldı.

4. Yeniden doğuşun yol haritasıyla planın büyük hedefleri...

Marshall Planı, sadece ekonomik bir durum değildi. Aslında, işin içinde büyük siyasi oyunlar da vardı. ABD, Soğuk Savaş'ın tam ortasında Sovyet etkisini sınırlamayı ve kendi etkisini artırmayı hedefliyordu. Yani, bu plan sadece beton ve çelikten ibaret değildi, aynı zamanda stratejik bir hamleydi. Her kuruşun arkasında büyük bir amaç vardı, bu da komünizmin yayılmasını engellemek ve Amerikan etkisini güçlendirmekti. İşte bu yüzden Marshall Planı, tarih kitaplarında sadece bir ekonomik yardım programı olarak değil, aynı zamanda büyük bir siyasi manevra olarak yer alıyor.

5. Soğuk Savaş'ın alevlenmesine yol açan fitili tutuştururken

Sovyetler Birliği ve Doğu Bloku ülkeleri, Marshall Planı'nı 'emperyalist bir komplo' olarak damgalayarak kendi ekonomik bloklarını inşa etme çabalarına yöneldi. Bu karşı hamle, Soğuk Savaş'ın alevlenmesine neden oldu ve dünya, iki kutuplu bir gerilim atmosferine girdi. Amerika'nın Batı'da geniş kapsamlı bir ekonomik yardım programı yürütürken, Sovyetler ve müttefikleri, Doğu'da kendi etki alanlarını güçlendirmek için çaba sarf ediyordu. Bu durum, siyasi arenada bir rekabet ve ideolojik bir mücadele başlatarak, dünya siyasetini derinden etkiledi.

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6. Marshall Planı'nın ekonomik mirası olan OECD'nin doğuşu

6. Marshall Planı'nın ekonomik mirası olan OECD'nin doğuşu

Marshall Planı sadece Avrupa'yı yeniden inşa etmek için bir kıvılcım değil, aynı zamanda Avrupa Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) gibi önemli bir kuruluşun da temelini attı. Bu örgüt, ülkeler arasında ekonomik iş birliğini güçlendirerek küresel kalkınmayı desteklemeye ve uluslararası ticareti canlandırmaya yardımcı oldu.

7. Amerikan rüzgarı esiyor!

Marshall Planı'nın yankıları sadece ekonomik alanda değil, aynı zamanda kültürel olarak da hissedildi. Amerikan filmleri, müzikleri ve giyim tarzı, Avrupa'da daha geniş kitlelere ulaşmaya başladı. Bu durum, Amerikan kültürünün Avrupa'da kök salmasına ve dünya çapında popülerlik kazanmasına katkı sağladı.

8. Peki Türkiye'de neler oldu? Dışa bağımlılığın büyüyen gölgesi...

8. Peki Türkiye'de neler oldu? Dışa bağımlılığın büyüyen gölgesi...

Marshall Planı'nın sağladığı Amerikan yardımları, Türkiye'nin dışa bağımlılığını artırdı. Bu yardımlarla birlikte Amerikan ürünleri ve teknolojisi Türkiye pazarına hızla girdi. Ancak, bu durum Türkiye'nin kendi üretim kapasitesini zayıflattı. Yerel üreticilerin rekabet gücü azaldı ve ülke dışından daha fazla mal ve hizmet ithal edilmeye başlandı.

9. Türkiye ekonomisi dış kaynaklara daha fazla bağımlı hale geldi ve dış faktörlere karşı daha savunmasız bir konuma düştü.

Şöyle düşünün, Amerikan yardımlarından pay almak için Türkiye'nin dış politikada bazı oyunlar oynaması gerekiyordu. Ancak, bu oyunlar sadece Amerikan çıkarlarına uyum sağlamakla kalmadı, aynı zamanda ülkenin dış politikada bağımlı hale gelmesine de yol açtı. Bu da Türkiye'nin kendi çıkarlarını koruma konusunda bazı kısıtlamalara maruz kalmasına sebep oldu.

10. “Zeytinyağlı yiyemem aman, basma da fistan giyemem aman…"

10. “Zeytinyağlı yiyemem aman, basma da fistan giyemem aman…"

Marshall Planı, Türkiye'yi ekonomik olarak yeniden inşa etme vaadiyle gelmişti, ancak bu yeniden yapılanma bazı doğal bedellere mal oldu. Özellikle, planın uygulanması sırasında binlerce zeytin ağacı yok edildi. Bu zeytin ağaçlarının sökülmesi, sadece doğal çevreye zarar vermekle kalmadı, aynı zamanda yerel ekonomilere de darbe vurdu.

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