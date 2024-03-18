2. Dünya Savaşı Sonrası Yürürlüğe Konulmuş "Marshall Planı" Hakkında 10 Bilgi

Marshall Planı, sadece ekonomik bir durum değildi. Aslında, işin içinde büyük siyasi oyunlar da vardı. ABD, Soğuk Savaş'ın tam ortasında Sovyet etkisini sınırlamayı ve kendi etkisini artırmayı hedefliyordu. Yani, bu plan sadece beton ve çelikten ibaret değildi, aynı zamanda stratejik bir hamleydi. Her kuruşun arkasında büyük bir amaç vardı, bu da komünizmin yayılmasını engellemek ve Amerikan etkisini güçlendirmekti. İşte bu yüzden Marshall Planı, tarih kitaplarında sadece bir ekonomik yardım programı olarak değil, aynı zamanda büyük bir siyasi manevra olarak yer alıyor.