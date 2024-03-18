2. Dünya Savaşı Sonrası Yürürlüğe Konulmuş "Marshall Planı" Hakkında 10 Bilgi
2. Dünya Savaşı Sonrası Yürürlüğe Konulmuş "Marshall Planı" Hakkında 10 Bilgi
İkinci Dünya Savaşı'nın yıkıcı etkileri Avrupa'nın pek çok ülkesini ekonomik, fiziksel ve toplumsal açıdan derinden etkiledi. Bu çöküşe bir çözüm bulmak ve kıtayı yeniden inşa etmek için, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 1948'de başlattığı Marshall Planı, tarihte önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir. İşte Marshall Planı hakkında daha fazla detay:
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1. Marshall'ın Manifestosu: Avrupa'nın kaderini değiştiren konuşma.
2. Kimler imzaladı?
3. Amerikan cömertliği ve Avrupa'ya gönderilen rüya miktarı
4. Yeniden doğuşun yol haritasıyla planın büyük hedefleri...
5. Soğuk Savaş'ın alevlenmesine yol açan fitili tutuştururken
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6. Marshall Planı'nın ekonomik mirası olan OECD'nin doğuşu
7. Amerikan rüzgarı esiyor!
8. Peki Türkiye'de neler oldu? Dışa bağımlılığın büyüyen gölgesi...
9. Türkiye ekonomisi dış kaynaklara daha fazla bağımlı hale geldi ve dış faktörlere karşı daha savunmasız bir konuma düştü.
10. “Zeytinyağlı yiyemem aman, basma da fistan giyemem aman…"
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