18 Kasım Salı Adana Hava Durumu: Bugün Hava Nasıl Olacak?

Son tahminlere göre Adana’da sabah 09.00-12.00 saatleri arasında sıcaklık 22°C ölçülüyor ve hissedilen sıcaklık da 22°C oluyor. Nem oranı bu saatlerde yüzde 34 seviyesinde. Öğle 12.00-15.00 aralığında sıcaklık 24°C’ye yükseliyor ve nem oranı yüzde 29’a düşüyor.

15.00-18.00 saatleri arasında hava sıcaklığı 19°C’ye geriliyor. Bu saatlerde nem oranı yüzde 47’ye çıkıyor. Akşam 18.00-21.00 aralığında sıcaklık 15°C, nem ise yüzde 64 seviyesinde ölçülüyor. Gece 21.00-24.00 arasında sıcaklık 13°C’ye düşüyor ve nem oranı yüzde 69’a yükseliyor.