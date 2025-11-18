onedio
18 Kasım Salı Adana Hava Durumu: Bugün Hava Nasıl Olacak?

18 Kasım Salı Adana Hava Durumu: Bugün Hava Nasıl Olacak?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.11.2025 - 09:39

18 Kasım Salı Adana hava durumu nasıl olacak? Ülke genelinde düşen hava sıcaklıkları Adana’da gün içinde çok etkili görünmüyor. Sabah saatlerinde 22 derece ölçülen sıcaklık öğle saatlerinde 24 dereceye kadar yükseliyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 15 dereceye, gece geç saatlerde ise 13 derece seviyelerine düşüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre Adana’da gün boyunca parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. 

İşte 18 Kasım Salı Adana hava durumu bilgileri...

Son tahminlere göre Adana’da sabah 09.00-12.00 saatleri arasında sıcaklık 22°C ölçülüyor ve hissedilen sıcaklık da 22°C oluyor. Nem oranı bu saatlerde yüzde 34 seviyesinde. Öğle 12.00-15.00 aralığında sıcaklık 24°C’ye yükseliyor ve nem oranı yüzde 29’a düşüyor.

15.00-18.00 saatleri arasında hava sıcaklığı 19°C’ye geriliyor. Bu saatlerde nem oranı yüzde 47’ye çıkıyor. Akşam 18.00-21.00 aralığında sıcaklık 15°C, nem ise yüzde 64 seviyesinde ölçülüyor. Gece 21.00-24.00 arasında sıcaklık 13°C’ye düşüyor ve nem oranı yüzde 69’a yükseliyor.

