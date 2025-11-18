18 Kasım Salı Adana Hava Durumu: Bugün Hava Nasıl Olacak?
18 Kasım Salı Adana hava durumu nasıl olacak? Ülke genelinde düşen hava sıcaklıkları Adana’da gün içinde çok etkili görünmüyor. Sabah saatlerinde 22 derece ölçülen sıcaklık öğle saatlerinde 24 dereceye kadar yükseliyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 15 dereceye, gece geç saatlerde ise 13 derece seviyelerine düşüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre Adana’da gün boyunca parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.
İşte 18 Kasım Salı Adana hava durumu bilgileri...
18 Kasım Salı Adana Hava Durumu
