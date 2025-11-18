onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
18 Kasım Çarşamba Hava Durumu: Ne Kar Yağışı Ne Sağanak Yağmur! Fırtınalı Gün Uyarısı Var!

18 Kasım Çarşamba Hava Durumu: Ne Kar Yağışı Ne Sağanak Yağmur! Fırtınalı Gün Uyarısı Var!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.11.2025 - 07:52

Meteoroloji, 18 Kasım Çarşamba hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Edirne ve Kırklareli'nde sağanak bekleniyor. Sabah saatlerinde 2 ilde etkili olması beklenen yağmur dışında; Marmara ile Ege'de kuvvetli fırtına bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise özellikle doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. İşte 18 Kasım Çarşamba hava durumu verileri ve yapılan uyarılar!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

18 Kasım Çarşamba günü hava nasıl olacak?

18 Kasım Çarşamba günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Yapılan değerlendirmelere göre yurt genelinde sağanak yağışlara ara verilirken, bilgiye göre yurt genelinde yağış beklenmiyor. Pastırma yazının yaşanacağı yurt genelinde hava sıcaklıkları yükselişe geçecek.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın