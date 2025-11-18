18 Kasım Çarşamba Hava Durumu: Ne Kar Yağışı Ne Sağanak Yağmur! Fırtınalı Gün Uyarısı Var!
Meteoroloji, 18 Kasım Çarşamba hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Edirne ve Kırklareli'nde sağanak bekleniyor. Sabah saatlerinde 2 ilde etkili olması beklenen yağmur dışında; Marmara ile Ege'de kuvvetli fırtına bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise özellikle doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. İşte 18 Kasım Çarşamba hava durumu verileri ve yapılan uyarılar!
18 Kasım Çarşamba günü hava nasıl olacak?
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
