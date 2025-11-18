18 Kasım Çarşamba Hava Durumu: Ne Kar Yağışı Ne Sağanak Yağmur! Fırtınalı Gün Uyarısı Var!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Yapılan değerlendirmelere göre yurt genelinde sağanak yağışlara ara verilirken, bilgiye göre yurt genelinde yağış beklenmiyor. Pastırma yazının yaşanacağı yurt genelinde hava sıcaklıkları yükselişe geçecek.