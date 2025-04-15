16 Nisan Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün eleştirilerine biraz dikkat etmeni tavsiye etmeliyiz. Zira, gökyüzünde Merkür'ün Koç burcuna geçişiyle birlikte ortaya çıkan güçlü enerji varken polemiklerden kaçın. Tartışmak yerine olup biteni izlemeyi tercih etmenin tam vakti. Çünkü yapılan hataları telafi edecek adımları atan kişi olarak kahraman olabilirsin.

Şimdi tarafını seçmelisin! Tartışmaya girerek haklı olduğunu kanıtlamaya çalışmak mı, haklı çıkmak mı? Bu kararı verdiğinde enerjini de harcayacağın yeri belirlemiş olcaksın. Zamanı geldiğinde yeteneklerini konuşturarak başarılarını alkışlatmayı iyice düşün, hoşuna gidecek!

Gelelim aşk hayatına. Romantik ilişkilerinde de partnerini fazlaca eleştirmemelisin. Onun iyiliği için istesen de kalp kırıklıklarına neden olabilirsin. Oysa aşkı içinden geldiği gibi yaşayıp sevgiden güç almalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...