11 Nisan Cuma Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün profesyonel hayatına odaklanmalısın. Önemli kararlar vermen gereken bir Cuma günü olacak. Hafta sonu gelmeden kariyer hayatına dair birtakım kararlar alıp net adımlar atman gerekecek.

Merkür ile Kuzey Ay Düğümü kavuşumunda başarıya ve güce yaklaşıyorsun. Bunu bilerek hareket edersen kendine yeni bir yol çizebilirsin. Özellikle bugün yapacağın iş başvuruları ve niyetler karşılık bulacak. Aynı anda önemli belgeler de imzalaman gerekecek. Yani yeni bir sözleşme ve anlaşma süreci kapını ha çaldı, ha çalacak!

İş hayatında hayallerine bir adım daha yaklaşıyorsun, peki ya aşk hayatı. Bir birlikteliğin varsa, düzenin seyrinde kalacak ve ilişki durumunda bir değişiklik olmayacak. Ancak bekarsan, güçlü bir arayış içine girebilirsin. Tabii aşk bugün gelir mi, orası belirsiz. Çünkü sahiden istemeli ve ne istediğini de bilmelisin önce. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...