13 Nisan Pazar Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün aklın ve kalbin arasındaki denge kazanmanı sağlayabilir. Özellikle finansal konularda atacağın her adımda güçlenebilirsin. Maddi anlamda bolca kazanç elde edeceğin anlaşmalar imzalayabilir, projelere imza atabilir ya da ihalelere girebilirsin.

Zira, Terazi burcunda meydana gelen Dolunayda korkusuz ve cesur da olacaksın. İlerlemeyi bir kere kafana koymuş, hedefini kazanmak olarak belirlemişsin. Bu aşamada alacağın kararlarla iş hayatında da gücüne güç katabilirsin. Kariyer basamaklarını hızla tırmanmaya başlıyorsun, sakın durma!

Gelelim, aşk hayatına! Kalbin de aklınla aynı çizgide buluşmuşken ona bir şans vermeye ne dersin? Sevgiye inanmak, aşkı düşünmeden ve plansız yaşamak düşündüğünden çok daha iyi olabilir. Sadece bir denesen, ne kaybedersin ki? Spontane kararlarla olduğu gibi yaşamanın tadına varabilirsin, belki de! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...