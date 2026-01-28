onedio
15 Liralık Banknot Gören Vatandaş Şaşkınlığını Gizleyemedi

Oğuzhan Kaya
28.01.2026 - 17:37

Pek çok kişi artan enflasyon sonrası mevcut banknotların yetmediğinden, taşımasının ve saklanmasının pratik olmamasından şikayetçi. Merkez Bankası uzun zamandır gündemde olan bu konuyla ilgili araştırmaların devam ettiğini söylese de vatandaş banknot krizine karşı kendi çaresini bulmuş gibi görünüyor. Bir kişi para üstü olarak aldığı birbirine yapıştırılmış 10 ve 5 lirayı alınca sosyal medyada gündeme oturdu.

Pek çok kişi bu para hakkında yorumlarını esirgemedi.

Bazıları bunun 15 değil 7.5 lira olduğunu savunurken bir yorumda da 'Adamlar iki arabayı kesip birleştirdikleri gibi paraya da aynı muameleyi yapmışlar' ifadeleri kullanıldı. Kimisi de renkler arasında kusursuz bir geçiş olduğu için bu paranın 15 liradan daha fazla etmesi gerektiğini savundu.

