15 Liralık Banknot Gören Vatandaş Şaşkınlığını Gizleyemedi

Pek çok kişi artan enflasyon sonrası mevcut banknotların yetmediğinden, taşımasının ve saklanmasının pratik olmamasından şikayetçi. Merkez Bankası uzun zamandır gündemde olan bu konuyla ilgili araştırmaların devam ettiğini söylese de vatandaş banknot krizine karşı kendi çaresini bulmuş gibi görünüyor. Bir kişi para üstü olarak aldığı birbirine yapıştırılmış 10 ve 5 lirayı alınca sosyal medyada gündeme oturdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pek çok kişi bu para hakkında yorumlarını esirgemedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın