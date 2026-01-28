İkinci Elciden Aldığı Hafıza Kartından Nostalji Rüzgarı Çıktı

Bulut teknolojileri ve cihazların hafıza kapasitelerinin artmasıyla pek çok kişi eski hafıza kartlarını unuttu. Halbuki bir zamanlar pek çok teknolojiseverin eli ayağı olan bu kartlar arşiv niteliğinde. Bir TikTok kullanıcısı da ikinci el eşyalar satan bir yerden aldığı hafıza kartını açtı. Pek çok kişinin içini ısıtan nostaljik görüntüler ortaya çıktı.