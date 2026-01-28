onedio
İkinci Elciden Aldığı Hafıza Kartından Nostalji Rüzgarı Çıktı

28.01.2026 - 13:34

Bulut teknolojileri ve cihazların hafıza kapasitelerinin artmasıyla pek çok kişi eski hafıza kartlarını unuttu. Halbuki bir zamanlar pek çok teknolojiseverin eli ayağı olan bu kartlar arşiv niteliğinde. Bir TikTok kullanıcısı da ikinci el eşyalar satan bir yerden aldığı hafıza kartını açtı. Pek çok kişinin içini ısıtan nostaljik görüntüler ortaya çıktı.

Ancak görüntülerin 2006 yılından olduğuna dair şüpheler de var.

Ancak görüntülerin 2006 yılından olduğuna dair şüpheler de var.

Pek çok sosyal medya kullanıcısı bir fotoğraftan hareketle Bucaspor'un 2006 yılında Fenerbahçe'yle karşılaşmadığını maçın 21 Aralık 2010 tarihli Fenerbahçe Bucaspor Ziraat Kupası maçından olduğunu paylaşımın altına iliştirdi.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
