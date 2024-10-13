14 Yaşındaki Ömer Selim, Danışman Öğretmeniyle Birlikte Türkiye’nin İlk Asteroidini Keşfederek Tarihe Geçti
14 Yaşındaki Ömer Selim, Danışman Öğretmeniyle Birlikte Türkiye’nin İlk Asteroidini Keşfederek Tarihe Geçti
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NASA destekli Uluslararası Astronomik Arama İşbirliği’nin Türkiye paydaşı olan Asteroit Kâşifi Projesi, Türkiye’de bir ilke imza attı.
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Sözcü'nün haberine göre, IASC ile yapılan kampanyalar sonucunda gerçekleşen bu keşif, Türkiye'den bir ekibin Güneş Sistemi'nde bir gök cismi bulması açısından da bir ilk.
Bu keşfin, Türkiye'deki ilk Bilim ve Sanat Merkezlerinden biri olan Düzce BİLSEM’den çıkması, BİLSEM öğrencilerinin özverili çalışmalarını tekrardan kanıtlamış oldu.
Sözcü'nün haberine göre, asteroit keşif kampanyaları, ayın belirli evrelerinde öğrencilere sağlanan verilerle yapılıyor.
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