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14 Yaşındaki Ömer Selim, Danışman Öğretmeniyle Birlikte Türkiye’nin İlk Asteroidini Keşfederek Tarihe Geçti

14 Yaşındaki Ömer Selim, Danışman Öğretmeniyle Birlikte Türkiye’nin İlk Asteroidini Keşfederek Tarihe Geçti

Düzce
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
13.10.2024 - 15:54

14 yaşındaki Düzce BİLSEM öğrencisi Ömer Selim Esen, Türkiye'nin ilk asteroidini keşfetti. Asteroit, artık uluslararası literatürde “(719840) Bilsemduzce” olarak yer alıyor.

Kaynak: Sözcü

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NASA destekli Uluslararası Astronomik Arama İşbirliği’nin Türkiye paydaşı olan Asteroit Kâşifi Projesi, Türkiye’de bir ilke imza attı.

NASA destekli Uluslararası Astronomik Arama İşbirliği’nin Türkiye paydaşı olan Asteroit Kâşifi Projesi, Türkiye’de bir ilke imza attı.

Düzce BİLSEM öğrencisi 14 yaşındaki Ömer Selim Esen ve danışman öğretmeni Ayşe Karaul Arslan, projeye aktif katılımlarıyla Türkiye'nin ilk asteroidini keşfetti.

Sözcü'nün haberine göre, IASC ile yapılan kampanyalar sonucunda gerçekleşen bu keşif, Türkiye'den bir ekibin Güneş Sistemi'nde bir gök cismi bulması açısından da bir ilk.

Sözcü'nün haberine göre, IASC ile yapılan kampanyalar sonucunda gerçekleşen bu keşif, Türkiye'den bir ekibin Güneş Sistemi'nde bir gök cismi bulması açısından da bir ilk.

Keşfi yapan ekibe asteroide isim verme hakkı tanındı. Esen ve Karaul Arslan, diğer Düzce BİLSEM öğrencileriyle birlikte asteroide 'Bilsem Düzce' ismini verdiler. Asteroit, artık uluslararası literatürde “(719840) Bilsemduzce” olarak yer alıyor.

Bu keşfin, Türkiye'deki ilk Bilim ve Sanat Merkezlerinden biri olan Düzce BİLSEM’den çıkması, BİLSEM öğrencilerinin özverili çalışmalarını tekrardan kanıtlamış oldu.

Bu keşfin, Türkiye'deki ilk Bilim ve Sanat Merkezlerinden biri olan Düzce BİLSEM’den çıkması, BİLSEM öğrencilerinin özverili çalışmalarını tekrardan kanıtlamış oldu.

'Bilsem Düzce' ismi, yalnızca Düzce BİLSEM’i değil, tüm Türkiye'deki BİLSEM'leri temsil ederken, Düzce’nin adını da duyurmayı hedefliyor.

Sözcü'nün haberine göre, asteroit keşif kampanyaları, ayın belirli evrelerinde öğrencilere sağlanan verilerle yapılıyor.

Sözcü'nün haberine göre, asteroit keşif kampanyaları, ayın belirli evrelerinde öğrencilere sağlanan verilerle yapılıyor.

Öğrenciler, danışman öğretmenlerinin yardımıyla Astrometrica programını kullanarak bu verileri analiz ediyor ve buldukları asteroidleri raporluyorlar.

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