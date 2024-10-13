14 Yaşındaki Ömer Selim, Danışman Öğretmeniyle Birlikte Türkiye’nin İlk Asteroidini Keşfederek Tarihe Geçti

Keşfi yapan ekibe asteroide isim verme hakkı tanındı. Esen ve Karaul Arslan, diğer Düzce BİLSEM öğrencileriyle birlikte asteroide 'Bilsem Düzce' ismini verdiler. Asteroit, artık uluslararası literatürde “(719840) Bilsemduzce” olarak yer alıyor.