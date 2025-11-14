onedio
14 Kasım Cuma Eskişehir Hava Durumu: Eskişehir'de Hava Durumu Bugün Nasıl ?

Eskişehir hava durumu
Ömer Faruk Kino
14.11.2025 - 08:26

14 Kasım Cuma günü Eskişehir'de hava nasıl olacak? Sabah saatlerinde nemli ve puslu bir başlangıç yapan hava, gün ortasında yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakacak. Gün boyunca rüzgar etkisini artırarak saatte 31 km'ye kadar çıkacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün kentte en yüksek hissedilen sıcaklık 12°C (12:00-15:00), en düşük sıcaklık ise 4°C (06:00-09:00 ve 21:00-24:00) olacak. İşte 14 Kasım Cuma gününe ait Eskişehir hava durumu bilgileri…

14 Kasım Cuma günü Eskişehir'de halk, sabah saatlerinde güne nemli ve puslu bir başlangıç yapıyor.

Bugün Eskişehir'de sabah 06:00-09:00 saatleri arasında hava durumu sisli ve oldukça nemli (%86) başlıyor, sıcaklık 4°C civarında seyrediyor. Sabahın ilerleyen saatlerinde (09:00-12:00) sis dağılarak parçalı bulutlu bir havaya dönüşecek ve sıcaklık 9°C'ye yükselecek. 

Günün en sıcak ve rüzgarlı dönemi 12:00-15:00 arasında yaşanacak; hava sıcaklığı 12°C'ye ulaşırken, maksimum rüzgar hızı 31 km/sa olacak. Akşamüzeri (15:00-18:00) sıcaklık tekrar 9°C'ye düşerken rüzgar hızı korunuyor. 18:00 sonrası ise hava hızla soğuyarak gece 4°C'ye inecek ve nem oranı %95 ile en yüksek seviyesine ulaşacak.

2018'de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022'de tamamladım. 2024'te Ege Üniversitesi'nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio'da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
