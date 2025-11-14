14 Kasım Cuma Eskişehir Hava Durumu: Eskişehir'de Hava Durumu Bugün Nasıl ?

14 Kasım Cuma günü Eskişehir'de hava nasıl olacak? Sabah saatlerinde nemli ve puslu bir başlangıç yapan hava, gün ortasında yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakacak. Gün boyunca rüzgar etkisini artırarak saatte 31 km'ye kadar çıkacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün kentte en yüksek hissedilen sıcaklık 12°C (12:00-15:00), en düşük sıcaklık ise 4°C (06:00-09:00 ve 21:00-24:00) olacak. İşte 14 Kasım Cuma gününe ait Eskişehir hava durumu bilgileri…