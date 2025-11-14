14 Kasım Cuma Ankara Hava Durumu: Ankara'da Hava Durumu Bugün Nasıl?

Ankara bugün güne yüksek nem ve düşük sıcaklıkla başlıyor. Sabah saatlerinde yüzde 90’ların üzerindeki nem nedeniyle hafif pus ve düşük görüş beklenebilir. Öğleye doğru sıcaklık 10–11°C’ye yükseliyor ve nem belirgin şekilde düşüyor; bu da günün daha kuru ve stabil bir hava akışıyla devam edeceğini gösteriyor.

Rüzgâr doğu ve güneydoğudan zaman zaman etkisini artırarak 25–28 km/sa seviyelerine çıkıyor. Bu, özellikle öğle saatlerinde kısa süreli sert esintiler yaratabilir ancak yağış sinyali yok.

Akşam saatlerinde hava yeniden serinliyor; nem tekrar yükseldiği için geceye doğru hafif pus oluşması mümkün. Genel olarak: bulutlu, rüzgârın zaman zaman hissedildiği, yağışsız ve serin bir gün olacak.