14 Kasım Cuma Ankara Hava Durumu: Ankara'da Hava Durumu Bugün Nasıl?

14 Kasım Cuma Ankara Hava Durumu: Ankara'da Hava Durumu Bugün Nasıl?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.11.2025 - 08:05

Ankara’da bugün serin ve nemli bir sabahla uyanıyoruz. Gün boyunca bulutlar gökyüzünde etkili olurken, rüzgâr zaman zaman kendini hissettirecek. Yağış beklenmiyor, ancak sabah ve gece saatlerinde hafif pus oluşabilir.

İşte 14 Kasım Cuma Ankara hava durumu...

14 Kasım Cuma Ankara Saat Saat Hava Durumu

Ankara bugün güne yüksek nem ve düşük sıcaklıkla başlıyor. Sabah saatlerinde yüzde 90’ların üzerindeki nem nedeniyle hafif pus ve düşük görüş beklenebilir. Öğleye doğru sıcaklık 10–11°C’ye yükseliyor ve nem belirgin şekilde düşüyor; bu da günün daha kuru ve stabil bir hava akışıyla devam edeceğini gösteriyor.

Rüzgâr doğu ve güneydoğudan zaman zaman etkisini artırarak 25–28 km/sa seviyelerine çıkıyor. Bu, özellikle öğle saatlerinde kısa süreli sert esintiler yaratabilir ancak yağış sinyali yok.

Akşam saatlerinde hava yeniden serinliyor; nem tekrar yükseldiği için geceye doğru hafif pus oluşması mümkün. Genel olarak: bulutlu, rüzgârın zaman zaman hissedildiği, yağışsız ve serin bir gün olacak.

