13 Ekim Pazartesi Günü Hangi Diziler Var? Kanal D, Star, ATV, Show TV, NOW ve TRT 1 Yayın Akışı

Dilara Bağcı
13.10.2025 - 14:39

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de ekran başına geçecek. Uzun akşamların en keyifli eşlikçisi TV ekranlarında bugün birbirinden heyecanlı diziler yer alacak. Pazartesi günleri izleyenlerin yakından takip ettiği diziler bulunuyor. Uzak Şehir, Kızılcık Şerbeti ve Bahar, reyting mücadelesine devam ederken izleyenler en çok 'bugün hangi diziler var?' sorusunu araştırıyor.

Peki Pazartesi günü hangi diziler var? 

İşte 13 Ekim Pazartesi TV yayın akışı.

Bugün Hangi Diziler Var?

13 Ekim Pazartesi günü dizileri aşağıdaki gibidir:

13 Ekim Pazartesi Kanal D Yayın Akışı

13 Ekim Pazartesi Star TV Yayın Akışı

  • 07:00 İstanbullu Gelin

  • 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

  • 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

  • 16:15 Söz

  • 19:00 Star Haber

  • 20:00 Hayalet Avcıları Öteki Dünya

  • 22:30 Hayalet Avcıları Öteki Dünya

  • 00:45 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

13 Ekim Pazartesi ATV Yayın Akışı

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri

  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

  • 13:00 atv Gün Ortası

  • 14:00 Aşk ve Gözyaşı

  • 16:00 Esra Erol'da

  • 19:00 atv Ana Haber

  • 20:00 Aynadaki Yabancı

  • 23:20 Aşk ve Gözyaşı

  • 02:30 Kardeşlerim

13 Ekim Pazartesi Show TV Yayın Akışı

  • 08:15 Bu Sabah

  • 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

  • 12:30 Gelin Evi

  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

  • 18:45 Show Ana Haber

  • 20:00 Güldür Güldür Show

  • 00:15 Bahar

13 Ekim Pazartesi TRT 1 Yayın Akışı

  • 09:15 Adını Sen Koy

  • 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

  • 13:15 Seksenler

  • 14:40 Mehmed: Fetihler Sultanı

  • 17:45 Lingo Türkiye

  • 19:00 Ana Haber (Canlı)

  • 19:55 İddiaların Aksine

  • 20:00 Cennetin Çocukları

  • 00:15 Yerli Dizi

13 Ekim Pazartesi NOW Yayın Akışı

  • 06:00 Karagül 

  • 07:30 İlk Bakış 

  • 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 

  • 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 

  • 12:30 Yasak Elma 

  • 13:30 En Hamarat Benim 

  • 16:30 Sahtekarlar 

  • 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 

  • 20:00 Sahtekarlar 

  • 22:45 Kıskanmak

13 Ekim Pazartesi TV8 Yayın Akışı

  • 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

  • 08:30 Oynat Bakalım

  • 09:00 Gel Konuşalım

  • 13:15 MasterChef Türkiye

  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

  • 20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

  • 00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

