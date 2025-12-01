1 Aralık Pazartesi Ankara Hava Durumu: Ankara’da Bugün Hava Nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, il il hava tahmin raporunu paylaştı. Bugünün havanın nasıl olacağı merak edilen kentlerden biri de Ankara. Ankara'da bugün hava nasıl? MGM'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Ankara, yağışlı bir gün geçirecek. Kentte sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyredecek. İşte 1 Aralık Pazartesi 2025 Ankara hava durumu.