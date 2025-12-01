onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
1 Aralık Pazartesi Bursa Hava Durumu: Bursa’da Hava Durumu Bugün Nasıl?

1 Aralık Pazartesi Bursa Hava Durumu: Bursa’da Hava Durumu Bugün Nasıl?

Bursa hava durumu hava sıcaklık
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
01.12.2025 - 09:38

1 Aralık Pazartesi günü Bursa’da hava nasıl olacak? Düşen kış sıcaklıkları, Bursa’da da etkisini göstermeye başladı. Marmara Bölgesi’ndeki birçok şehirde olduğu gibi Bursa’da da sağanak yağışlar bugün de etkili oluyor. Eldeki saatlik verilere göre bugün kentte gün içinde en yüksek hissedilen sıcaklık 14 derece, en düşük sıcaklık ise 6 derece olacak. Yağışlı hava öğleden sonra yerini parçalı bulutlu bir görünüme bırakacak. İşte 1 Aralık Pazartesi gününe ait Bursa hava durumu bilgileri…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bugün Bursa'da hava, günün ilk yarısında yağmurlu ve serin geçecek.

Bugün Bursa'da hava, günün ilk yarısında yağmurlu ve serin geçecek.

Sabah 09:00 ile öğleden sonra 18:00 saatleri arasında aralıklarla hafif yağmur beklenirken, sıcaklıklar 11 derce ile 14 derece civarında olacak. Özellikle öğlen saatleri (12:00-15:00) 25 km/sa maksimum hızla rüzgarın en etkili olduğu zaman dilimi olacak. Akşam 18:00'den itibaren yağış kesilecek ve hava parçalı bulutlu bir görünüme geçecek. Sıcaklıklar akşam ve gece boyunca kademeli olarak düşerek 6 dereceye kadar inecek. Bu saatlerde rüzgar hızı da belirgin şekilde azalacak ve hava daha sakin olacak.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın