1 Aralık Pazartesi Bursa Hava Durumu: Bursa’da Hava Durumu Bugün Nasıl?

Sabah 09:00 ile öğleden sonra 18:00 saatleri arasında aralıklarla hafif yağmur beklenirken, sıcaklıklar 11 derce ile 14 derece civarında olacak. Özellikle öğlen saatleri (12:00-15:00) 25 km/sa maksimum hızla rüzgarın en etkili olduğu zaman dilimi olacak. Akşam 18:00'den itibaren yağış kesilecek ve hava parçalı bulutlu bir görünüme geçecek. Sıcaklıklar akşam ve gece boyunca kademeli olarak düşerek 6 dereceye kadar inecek. Bu saatlerde rüzgar hızı da belirgin şekilde azalacak ve hava daha sakin olacak.