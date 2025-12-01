1 Aralık Pazartesi Bursa Hava Durumu: Bursa’da Hava Durumu Bugün Nasıl?
1 Aralık Pazartesi günü Bursa’da hava nasıl olacak? Düşen kış sıcaklıkları, Bursa’da da etkisini göstermeye başladı. Marmara Bölgesi’ndeki birçok şehirde olduğu gibi Bursa’da da sağanak yağışlar bugün de etkili oluyor. Eldeki saatlik verilere göre bugün kentte gün içinde en yüksek hissedilen sıcaklık 14 derece, en düşük sıcaklık ise 6 derece olacak. Yağışlı hava öğleden sonra yerini parçalı bulutlu bir görünüme bırakacak. İşte 1 Aralık Pazartesi gününe ait Bursa hava durumu bilgileri…
Bugün Bursa'da hava, günün ilk yarısında yağmurlu ve serin geçecek.
