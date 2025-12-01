1 Aralık 2025 Pazartesi Adana Hava Durumu: Adana'da Hava Bugün Nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) verilerine göre Adana'da bu sabah 06.00-09.00 saatleri arasında sıcaklık 12 derece olarak ölçülürken, hissedilen sıcaklık da aynı seviyede seyrediyor.

Günün ilerleyen saatlerinde hava biraz daha ısınıyor. 09.00-12.00 aralığında sıcaklık 17 dereceye yükselirken nem yüzde 68’e düşüyor. 12.00-15.00 arasında Adana 19 dereceyi görecek ve günün en ılık saatleri yaşanacak. 15.00-18.00 saatlerinde sıcaklık 15 dereceye gerilerken nem yüzde 73’e çıkıyor.

Akşam saatlerinde ise sıcaklık 11 dereceye düşüyor ve nem yüzde 86-93 bandına yükseliyor. Yağış olmasa da nemin yüksek oluşu, hissedilen sıcaklığı biraz daha aşağı çekebilir.