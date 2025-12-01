1 Aralık 2025 Pazartesi Adana Hava Durumu: Adana'da Hava Bugün Nasıl?
Adana bugün güne bulutlu ama yumuşak bir havayla başlıyor. Sıcaklık gün içinde 12 dereceden 19 dereceye kadar yükselirken rüzgarın hafif esmesi sayesinde şehir genelinde sakin bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 11 dereceye doğru geriliyor. Yağış beklenmeyen günde Adanalıları sakin ve gri bir hava karşılayacak.
İşte Meteoroloji Adana hava durumu raporu...
Adana'da Bugün Hava Nasıl?
