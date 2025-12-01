onedio
1 Aralık 2025 Pazartesi Adana Hava Durumu: Adana'da Hava Bugün Nasıl?

1 Aralık 2025 Pazartesi Adana Hava Durumu: Adana'da Hava Bugün Nasıl?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
01.12.2025 - 08:30

Adana bugün güne bulutlu ama yumuşak bir havayla başlıyor. Sıcaklık gün içinde 12 dereceden 19 dereceye kadar yükselirken rüzgarın hafif esmesi sayesinde şehir genelinde sakin bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 11 dereceye doğru geriliyor. Yağış beklenmeyen günde Adanalıları sakin ve gri bir hava karşılayacak.

İşte Meteoroloji Adana hava durumu raporu...

Adana'da Bugün Hava Nasıl?

Adana'da Bugün Hava Nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) verilerine göre Adana'da bu sabah 06.00-09.00 saatleri arasında sıcaklık 12 derece olarak ölçülürken, hissedilen sıcaklık da aynı seviyede seyrediyor. 

Günün ilerleyen saatlerinde hava biraz daha ısınıyor. 09.00-12.00 aralığında sıcaklık 17 dereceye yükselirken nem yüzde 68’e düşüyor. 12.00-15.00 arasında Adana 19 dereceyi görecek ve günün en ılık saatleri yaşanacak. 15.00-18.00 saatlerinde sıcaklık 15 dereceye gerilerken nem yüzde 73’e çıkıyor. 

Akşam saatlerinde ise sıcaklık 11 dereceye düşüyor ve nem yüzde 86-93 bandına yükseliyor. Yağış olmasa da nemin yüksek oluşu, hissedilen sıcaklığı biraz daha aşağı çekebilir.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
