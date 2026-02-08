onedio
Yengeç Burcu right-white
9 - 15 Şubat 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.02.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 9 Şubat - 15 Şubat haftasında Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta sağlığına her zamankinden daha fazla dikkat etmen gereken bir dönem olacak. Bağışıklık sistemin ve ayakların, evrenin sana gönderdiği sinyallerle biraz daha hassaslaşıyor. Haftanın ilk günlerinde, belki de geçmiş haftaların yoğun temposundan dolayı, bir yorgunluk birikmiş olabilir. Kendini halsiz, bitkin hissetmen tamamen normal.

Ama endişelenme, çünkü haftanın ortasına doğru, suyla olan temasın, dinlenmen ve kaliteli bir uykunun sana şifa gibi geleceğini müjdelemek isteriz. Biraz kendine zaman ayır, belki bir spa günü planla ya da evde sıcak bir banyo yap. Belki de bir deniz kenarı kaçamağı tam sana göre olabilir. Tabii bu arada enerjini kendine saklamalı ve daha dinlenmiş, zinde bir ruh için biraz da bencil davranmalısın belki de! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

