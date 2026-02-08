onedio
9 Şubat - 15 Şubat Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
9 - 15 Şubat 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.02.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yengeç ve yükselen Yengeç burçları 9 Şubat - 15 Şubat haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 9 Şubat - 15 Şubat haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta senin için hem finansal hem de duygusal anlamda paylaşımların ön planda olduğu bir dönem başlıyor. Merkür'ün Kova burcunda olması, ortak para konuları, yatırımlar, borçlar ya da prim ve komisyon gibi maddi konuların üzerinde daha fazla durmanı gerektirecek. Bu durum, haftanın ortasında Merkür ve KAD'ın kavuşumuyla birlikte 'risk mi, güven mi?' sorusunu hayatının merkezine yerleştirebilir.

Bu hafta ayrıca, kariyerle ilgili bir yarayı onarma fırsatı da bulacaksın. Belki de daha önce cesaret edemediğin bir adımı şimdi daha bilinçli bir şekilde atabileceksin. Kazancını artıracak ve elini güçlendirecek fırsatlarla, kesene de bolluk getirebileceksin. Tabii bunun için her zamankinden çok daha stratejik ve planlı olman gerek. Söz konusu kariyer hayatın ve para kazanmak olduğunda duygularını tamamen göz ardı edebileceksin bu dönemde! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Güneş ile Chiron arasındaki enerji, kalbini daha açık ve daha korumasız hale getiriyor. Sana karşı hislerinden pek de emin olmadığın birine duygusal bir itirafta bulunabilirsin... Bu hafta aşk, sana güven duygusu aşılamasa da sen kendini ortaya atabilirsin. Tabii bu istediğin karşılığı alamamanla hayal kırıklığına da yol açabilir. Belki de önce onun da hislerinden emin olmalı, fazla risk almamalısın! Öte yandan eğer bir ilişkin varsa, düzeni devam ettirmek için kendinden fazlaca taviz verebilirsin. İyi düşün, buna değer mi? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

