9 Şubat - 15 Şubat Yengeç Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
9 - 15 Şubat 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.02.2026 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 9 Şubat - 15 Şubat haftası Yengeç ve yükselen Yengeç burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının 9 Şubat - 15 Şubat haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta paylaşımların ön planda olduğu, hem duygusal hem de finansal anlamda birçok gelişmenin yaşanacağı bir dönem başlıyor. Gökyüzündeki gezegenlerin senin lehine hareket ettiği bu dönemde, Merkür'ün Kova burcunda yer alması, finansal konuları daha fazla önemsemen gerektiğini gösteriyor. Ortak para konuları, yatırımlar, borçlar ya da prim ve komisyon gibi maddi konuların üzerinde daha fazla durman gerekecek. Bu durum, haftanın ortasında Merkür ve KAD'ın kavuşumuyla birlikte 'risk mi, güven mi?' sorusunu hayatının merkezine yerleştirebilir.

Ama merak etme, bu hafta sadece finansal konularla ilgilenmeyecek, aynı zamanda kariyerle ilgili bir yarayı onarma fırsatı da bulacaksın. Belki de daha önce cesaret edemediğin bir adımı, şimdi daha bilinçli ve kararlı bir şekilde atabileceksin. Kazancını artıracak ve elini güçlendirecek fırsatlarla, kesene de bolluk getirebileceksin. Tabii bunun için her zamankinden çok daha stratejik ve planlı olman gerek. Söz konusu kariyer hayatın ve para kazanmak olduğunda duygularını tamamen göz ardı edebileceksin bu dönemde. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

