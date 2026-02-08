Sevgili Yengeç, bu hafta aşk hayatında Güneş ile Chiron arasındaki enerji, kalbini daha açık ve korumasız hale getiriyor. Bu durum, belki de sana karşı hislerinden pek de emin olmadığın birine, duygusal bir itirafta bulunmana sebep olabilir. Üstelik aşk, sana güven duygusu aşılamasa da sen kendini ortaya atabilirsin.

Ancak bu, istediğin karşılığı alamamanla hayal kırıklığına da yol açabilir. Evet, aşk cesaret ister ama belki de önce onun da hislerinden emin olmalı, fazla risk almamalısın. Sonuçta, aşkın yanı sıra kalbinin kırılmasını da istemezsin, değil mi?

Öte yandan, eğer bir ilişkin varsa, düzeni devam ettirmek için kendinden fazlaca taviz verebilirsin. Bu durumda, kendine biraz zaman ayırıp düşünmenizde fayda var. İlişkinde verdiğin tavizler, gerçekten de buna değer mi? Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…