Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 9 Şubat - 15 Şubat Yengeç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
9 - 15 Şubat 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
08.02.2026 - 18:01

Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının aşkla imtihanını ve 9 Şubat - 15 Şubat haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının 9 Şubat - 15 Şubat haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta aşk hayatında Güneş ile Chiron arasındaki enerji, kalbini daha açık ve korumasız hale getiriyor. Bu durum, belki de sana karşı hislerinden pek de emin olmadığın birine, duygusal bir itirafta bulunmana sebep olabilir. Üstelik aşk, sana güven duygusu aşılamasa da sen kendini ortaya atabilirsin. 

Ancak bu, istediğin karşılığı alamamanla hayal kırıklığına da yol açabilir. Evet, aşk cesaret ister ama belki de önce onun da hislerinden emin olmalı, fazla risk almamalısın. Sonuçta, aşkın yanı sıra kalbinin kırılmasını da istemezsin, değil mi?

Öte yandan, eğer bir ilişkin varsa, düzeni devam ettirmek için kendinden fazlaca taviz verebilirsin. Bu durumda, kendine biraz zaman ayırıp düşünmenizde fayda var. İlişkinde verdiğin tavizler, gerçekten de buna değer mi? Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

