29 Eylül - 5 Ekim Yengeç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yengeç bu hafta Mars ve Sirius'un kavuşumu ile başlıyor. Bu kavuşum, enerjini ve motivasyonunu tavana çıkaracak. Ancak dikkat! Bu enerji patlaması, aşırı hareketlilik yapmana ve sonucunda kas ve sırt ağrılarına neden olabilir. Bu nedenle, enerjini kontrollü kullanmayı ihmal etmemelisin.

Haftanın ortasında ise Güneş ve Plüton'un kare açısı etkisini hissedeceksin. Bu etki, stres ve kaygı seviyeni biraz yükseltebilir. Bu durum, sindirim sistemini olumsuz etkileyebilir. Ancak endişelenme, çözüm çok basit: Probiyotikler ve hafif yiyecekler! Bu dönemde probiyotikler ve hafif yiyecekler tüketerek, sindirim sistemini rahatlatabilir ve daha hafif hissedebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…