onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler
Yaşam
Astroloji
Yengeç Burcu
29 Eylül - 5 Ekim Yengeç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
29 Eylül 2025 - 5 Ekim 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 29 Eylül - 5 Ekim haftasında Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç bu hafta Mars ve Sirius'un kavuşumu ile başlıyor. Bu kavuşum, enerjini ve motivasyonunu tavana çıkaracak. Ancak dikkat! Bu enerji patlaması, aşırı hareketlilik yapmana ve sonucunda kas ve sırt ağrılarına neden olabilir. Bu nedenle, enerjini kontrollü kullanmayı ihmal etmemelisin.

Haftanın ortasında ise Güneş ve Plüton'un kare açısı etkisini hissedeceksin. Bu etki, stres ve kaygı seviyeni biraz yükseltebilir. Bu durum, sindirim sistemini olumsuz etkileyebilir. Ancak endişelenme, çözüm çok basit: Probiyotikler ve hafif yiyecekler! Bu dönemde probiyotikler ve hafif yiyecekler tüketerek, sindirim sistemini rahatlatabilir ve daha hafif hissedebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Yengeç Burcu Yorumu

Aylık Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Yengeç Burcu Yorumu

Yıllık Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Yengeç Burcu Yorumu

Bu Hafta Finansal Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💰

Yengeç burcu için para kapıda mı? 💰 Bu hafta finansal durumun yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın