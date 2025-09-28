29 Eylül - 5 Ekim Yengeç Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu hafta senin için bir dizi heyecan verici olaylar ve fırsatlarla dolu olacak. Haftanın ilk günlerinde, Mars ve Sirius'un enerjik birleşimi, iş hayatında ve projelerinde sana güçlü bir motivasyon sunacak. Bu, yeni fikirler üretme ve bu fikirlerini hayata geçirme enerjisiyle dolu bir dönem. Özellikle uzun vadeli planlarında daha cesur adımlar atabilir, belki de uzun süredir hayalini kurduğun, fark yaratacak bir projeyi başlatabilirsin.

Hafta ortasında geldiğimizde ise Güneş’in Plüton ile zorlu kare açısı, iş yaşamında bazı zorlayıcı durumlarla karşı karşıya kalmanı gerektirebilir. Hatta belki de kontrol edemediğin bazı konular bile olabilir. Bu süreçte beklenmedik bir sorunla da karşılaşabilirsin. Ancak bu durum, aslında içsel güç ve esnekliğini test etme fırsatı sunacak. Sorunları çözme yeteneğinle, bu zorlukları aşmayı başarabilir ve hatta bu durumdan daha da güçlenerek çıkabilirsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…