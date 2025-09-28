29 Eylül - 5 Ekim Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu hafta senin için bir dizi ilginç olaylar ve fırsatlar getiriyor. Hafta başında, Mars ve Sirius'un enerjik kavuşumu, iş hayatında ve projelerinde sana güçlü bir motivasyon sunacak. Bu, yeni fikirler üretme ve bu fikirlerini hayata geçirme enerjisiyle dolu bir dönem. Özellikle uzun vadeli planlarında daha cesur adımlar atabilir, belki de uzun süredir hayalini kurduğun, fark yaratacak bir projeyi başlatabilirsin.

Hafta ortasında, Güneş’in Plüton ile zorlu kare açısı, iş yaşamında bazı zorlayıcı durumlarla karşı karşıya kalmanı gerektirebilir. Kontrol edemediğin bazı konular olabilir, belki de beklenmedik bir sorunla karşılaşabilirsin. Ancak bu durum, aslında içsel güç ve esnekliğini test etme fırsatı sunacak. Sorunları çözme yeteneğinle, bu zorlukları aşmayı başarabilir ve hatta bu durumdan daha da güçlenerek çıkabilirsin.

Aşk hayatında ise, Venüs ve Güney Ay Düğümü'nün romantik kavuşumu, geçmişten gelen bir ilişki veya duygusal bir meseleyle yüzleşmeni sağlayabilir. Sakın o telefonu açma... Zira, eski bir sevgiliyle yeniden iletişim kurabilir, belki de uzun süredir kapanmayan bir yara sonunda iyileştirebilirsin. Eğer kalbini aşka kapadıysan, artık işlerin değişme zamanı geldi. Geçmişi bir kenara bırak ve yeni aşka yelken açma cesareti göster! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…