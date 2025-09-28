onedio
29 Eylül - 5 Ekim Yengeç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

29 Eylül 2025 - 5 Ekim 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının aşkla imtihanını ve 29 Eylül - 5 Ekim haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının 29 Eylül - 5 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta senin için aşk dolu bir rüzgar esiyor. Venüs ve Güney Ay Düğümü'nün romantik kavuşumu, seni geçmişin derinliklerine, belki de unuttuğun bir aşka veya hala çözüm bekleyen bir duygusal meseleye doğru bir yolculuğa çıkarabilir. Ancak bir uyarıda bulunmalıyız, bu yolculuk sana eski bir sevgilinin numarasını çevirme dürtüsü verebilir.

Eski bir aşkla yeniden iletişim kurma ihtimali, belki de uzun süredir kanayan ve kapanmayan bir yaranın sonunda iyileşme fırsatını sunabilir. Ancak bu durum seni korkutmasın, çünkü bu hafta senin için her şey yeni başlangıçlara gebe. Bu arada, eğer kalbini aşka kapadıysan, bu hafta senin için bir dönüm noktası olabilir. Artık işlerin değişme zamanı geldi. Geçmişin ağırlığını omuzlarından at, yeni bir aşka yelken açma cesareti göster. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

