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21 Nisan - 27 Nisan Yay Burcu Haftalık Burç Yorumu

Yay Burcu right-white
21 - 27 Nisan 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Müjdemiz var, Boğa burcunda Yeni Ay'la bitecek bu hafta! Zira koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz olacak! Yay ve yükselen Yay burçları 21 Nisan - 27 Nisan haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 21 Nisan - 27 Nisan haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, müjdemizi isteriz! Zira bu hafta yatırımlardan söz edeceğiz! Haftanın son günü Boğa burcunda meydana gelecek Yeni Ay’ın henüz haftanın ilk gününden seni saracak enerjisi ile kısmetinin açılacağını söylemeliyiz. Bu noktada maddi anlamda kendini güvence altına almanı sağlayacak fırsatlar çıkacak karşına. Ev ile ilgili yatırımlar, taşınmaz ve mülk alım-satımları gerçekleşecek. Özellikle Perşembe gününe kadar toplu bir para ile büyük bir toprak ya da kıymetli bir yatırıma dönüşecek mülke sahip olabilirsin. 

Hane içinde yatırım kararları ile yaşanacak değişim ve belki de taşınma süreci ilişkinin duygusal derinliğini de etkileyebilir. Partnerin ile birlikte geçmişe sünger çekip yeni bir safta açmanın zamanı geldi diyebiliriz. Böylece evliliğin yakın olduğunu da tahmin edebiliriz. Ama bekarsan, o zaman işler değişir. Geçmişe sünger çekmek için yeni heyecanlara ve anlık heveslerle heyecan verici yakınlaşmalara ihtiyaç duyabilirsin. 

Heyecan dorukta olacak bu hafta belli! Her an bir hareket, evin içinde değişim ve yenilenme de yaşanacak. Bu arada Neptün’ün Koç burcundaki seyahatinin de etkisi ile biraz aceleci olabilir, basit ev kazaları ve ufak tefek yaralanmalardan muzdarip olabilirsin. Acele etme, kendine ve kemiklerine dikkat et deriz. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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