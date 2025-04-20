21 Nisan - 27 Nisan Yay Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yay, öncelikle belirtmeliyiz ki bu hafta hane içinde yatırım kararları üzerine çokça konuşulabilir. Ya da bir taşınma ve yer değişikliği süreci söz konusu olabilir. Haliyle bu durum ilişkinin duygusal derinliğini de etkileyebilir. Boğa burcunda meydana gelen Yeni Ay'ın da etkisi ile partnerinle birlikte geçmişe sünger çekip yeni bir sayfa açmanın zamanı geldiğini hissedebilirsin. Görünen o ki hem yaşadığın yerden hem de ilişkinden geçmişin izleri silinmek üzere. Henüz evli değilseniz, bu durum evliliğin yakın olduğunu da gösterebilir.

Peki, ya bekar Yay burçları? İşte onlar için işler değişir. Geçmişe sünger çekmek için yeni heyecanlara ve anlık heveslerle ihtiyacın olabilir. Bu hafta heyecan verici yakınlaşmalara da ihtiyaç duyabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal...