21 Nisan - 27 Nisan Koç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Koç, bu hafta sana müjdeli haberlerimiz var! Zira, sonunda işleri düzene sokma fırsatı bulacaksın. Tabii bunun için partnerinle arasında açık iletişime öncelik vermelisin. Aranızdaki sorunları çözmek için üçüncü tekil kişileri ilişkinizden uzaklaştırmalı, sadece birbirinize odaklanmalısınız. Bu sayede düzen sağlayabilir, sorunları aşabilirsiniz. Tüm bunlar için partnerin ile açık konuşmalısın. İlişkinde sırları belirlemeli ve aranızdaki buzları eritmek kadar gizemleri de çözmelisiniz.

Bekar Koç burçları için de aşk dolu bir hafta olacak. Görünen o ki Nisan ayı bitmeden ruh eşinle tanışabilirsin, bizden söylemesi. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal...