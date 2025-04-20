21 Nisan - 27 Nisan Yay Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yay, bu hafta heyecan dolu olacaksın. Boğa burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay'la birlikte henüz haftanın en başından itibaren evde değişim ve yenilenme sürecine girebilirsin. Bu süreçte sürekli aceleci davranabilir ve heyecanlı olabilirsin.

Tam da bu noktada basit ev kazalarına ve ufak yaralanmalara karşı dikkatli olmalısın. Koşmadan mı yürüsen acaba? Ne bu acele? Zira her şey yerli yerine gelecek, merak etme. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal...