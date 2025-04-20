21 Nisan - 27 Nisan Koç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Koç, bu hafta başarılarla dolu bir hafta olacak gibi görünüyor. Ancak bu süreçte biraz da yorulabilirsin tabii. Boğa burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay'ın etkisiyle yükselecek olan enerjini dengede tutman ve aceleci davranmaman ise önemli olacak.

Zira, bu süreçte zihinsel yoğunluk nedeniyle sakarlık yapma olasılığın da artacak. Kafan bu denli dolu iken baktığın yeri görmeyebilirsin adeta. Öte yandan baş ağrısı ve göz yorgunluğu gibi sağlık sorunlarına dikkat etmelisin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal...