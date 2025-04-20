21 Nisan - 27 Nisan Yay Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Yay, bu hafta yatırımlar konusunda güzel haberlerimiz var. Haftanın son günü Boğa burcunda gerçekleşecek olan Yeni Ay'ın enerjisi ile adeta kısmetin açılacak, maddi anlamda önemli fırsatlar kapını çalacak.

Özellikle ev, taşınmaz ve mülk alım-satımları gündeme gelecek. En geç Perşembe gününe kadar büyük bir yatırıma dönüşecek olan bir toprak ya da mülk alımı yapabilirsin. Öyle ki aldığın arazinin altı da üstü de ayrı ayrı değerlenebilir. Bu yüzden doğru hamleleri yaptığına dikkat etmelisin. Kâr etme ihtimalin bu denli büyükken paranı en doğru yere aktarmalısın. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun...