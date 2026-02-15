Sevgili Yay, bu hafta senin için oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor. İletişim trafiğinin yoğunlaşacağı bir döneme giriyorsun ve bu durum, özellikle sözlü ve yazılı işlerinde sana büyük bir avantaj sağlayacak. Merkür ve Jüpiter'in oluşturduğu üçgen, eğitim, ticaret, medya veya sosyal medya ilgili konularda önemli fırsatların kapını çalabileceğini işaret ediyor.

İmza atman gereken belgeler, yapman gereken anlaşmalar varsa, bu hafta tam zamanı! Zira, Güneş ve Uranüs'ün oluşturduğu kare açı da hafta boyunca seni destekliyor. Alıştığın rutinlerinin dışına çıkman ve ilerlemen konusunda seni cesaretlendiriyor. Yeni iş bağlantıları kurmayı ve güçlü iş ortakları ile geleceğini şekillendirmeyi bir düşün deriz.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, Mars ve Chiron'un oluşturduğu altmışlık, cesur bir adım atmanın karşılık bulacağını gösteriyor. Belki de uzun süredir platonik hissettiğin bir durum bugün karşılıklı bir hale gelebilir. Tüm gemileri yakıp aşka yürümek ise istediğin... Karşılığı güçlü bir aşk ve derin bağlar olabilir. Kalbinin ritmini değiştirecek bir adım da ondan gelebilir! Tabii bu arada eğer ilişkin varsa, partnerinle aranda hiç sır kalmayabilir artık! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…