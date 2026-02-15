onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 16 Şubat - 22 Şubat Yay Burcu Haftalık Burç Yorumu

Yay Burcu right-white
16 - 22 Şubat 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.02.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yay ve yükselen Yay burçları 16 Şubat - 22 Şubat haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 16 Şubat - 22 Şubat haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu hafta senin için oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor. İletişim trafiğinin yoğunlaşacağı bir döneme giriyorsun ve bu durum, özellikle sözlü ve yazılı işlerinde sana büyük bir avantaj sağlayacak. Merkür ve Jüpiter'in oluşturduğu üçgen, eğitim, ticaret, medya veya sosyal medya ilgili konularda önemli fırsatların kapını çalabileceğini işaret ediyor. 

İmza atman gereken belgeler, yapman gereken anlaşmalar varsa, bu hafta tam zamanı! Zira, Güneş ve Uranüs'ün oluşturduğu kare açı da hafta boyunca seni destekliyor. Alıştığın rutinlerinin dışına çıkman ve ilerlemen konusunda seni cesaretlendiriyor. Yeni iş bağlantıları kurmayı ve güçlü iş ortakları ile geleceğini şekillendirmeyi bir düşün deriz. 

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, Mars ve Chiron'un oluşturduğu altmışlık, cesur bir adım atmanın karşılık bulacağını gösteriyor. Belki de uzun süredir platonik hissettiğin bir durum bugün karşılıklı bir hale gelebilir. Tüm gemileri yakıp aşka yürümek ise istediğin... Karşılığı güçlü bir aşk ve derin bağlar olabilir. Kalbinin ritmini değiştirecek bir adım da ondan gelebilir! Tabii bu arada eğer ilişkin varsa, partnerinle aranda hiç sır kalmayabilir artık! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Yay Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Yay Burcu Yorumu

Aylık Yay Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Yay Burcu Yorumu

Yıllık Yay Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Yay Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Yay burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın