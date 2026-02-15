onedio
16 Şubat - 22 Şubat Yay Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Yay Burcu right-white
16 - 22 Şubat 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.02.2026 - 18:01

Yay ve yükselen Yay burçlarının aşkla imtihanını ve 16 Şubat - 22 Şubat haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Yay ve yükselen Yay burçlarının 16 Şubat - 22 Şubat haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu hafta Mars ve Chiron'un oluşturduğu altmışlık, aşk hayatında cesur bir adım atmanın karşılık bulacağına işaret ediyor. Belki de uzun zamandır içten içe beslediğin platonik bir aşk, bu hafta karşılıklı bir hale dönüşebilir. Kim bilir, belki de tüm gemileri yakıp aşka yürümek, tam da aradığın şeydir...

Bu cesur adım, karşılığında güçlü bir aşk ve derin bağlar getirebilir. Kalbinin ritmini değiştirecek bir adımı atmak, belki de bu hafta senin için mükemmel bir zaman olabilir. Unutma ki aşkta cesaret her zaman ödüllendirilir! Tabii eğer zaten bir ilişkin varsa, bu hafta partnerinle arandaki tüm sırların ortaya çıkabileceği bir dönem olabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

Astroloji Editörü
