Sevgili Yay, bu hafta Mars ve Chiron'un oluşturduğu altmışlık, aşk hayatında cesur bir adım atmanın karşılık bulacağına işaret ediyor. Belki de uzun zamandır içten içe beslediğin platonik bir aşk, bu hafta karşılıklı bir hale dönüşebilir. Kim bilir, belki de tüm gemileri yakıp aşka yürümek, tam da aradığın şeydir...

Bu cesur adım, karşılığında güçlü bir aşk ve derin bağlar getirebilir. Kalbinin ritmini değiştirecek bir adımı atmak, belki de bu hafta senin için mükemmel bir zaman olabilir. Unutma ki aşkta cesaret her zaman ödüllendirilir! Tabii eğer zaten bir ilişkin varsa, bu hafta partnerinle arandaki tüm sırların ortaya çıkabileceği bir dönem olabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…