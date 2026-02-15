Sevgili Yay, bu hafta enerjini birçok farklı alana yaymak isteyebilirsin. Ancak dikkat! Bu, fiziksel olarak dağılmana ve enerjinin tükenmesine sebebiyet verebilir. Gökyüzünde Merkür ile Jüpiter arasında oluşan Üçgen, birden çok işi aynı anda yapma cazibesini artırabilir. Ancak bu durum, senin için bir tuzak dahi olabilir.

Yani, aynı anda üç iş yapmak yerine, tek bir işe odaklanmayı denemelisin. Bitirdiğin işten sonra bir mola ver, biraz nefes al ve sonra diğer işine geç. Bu yaklaşım, sinir sistemini stabilize eder ve enerjini daha verimli kullanmanı sağlar. Zaten önemli olanın hızın değil de odaklanma yeteneğinin olduğunu da unutma. Hızlı hareket etmek yerine, bir işe odaklan ki hem bedenin hem ruhun yorulmasın. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…