Sevgili Yay, bu hafta senin için bir hayli hareketli geçecek. İletişim trafiğin yoğunlaşacak ve bu durum, sözlü ve yazılı işlerinde sana büyük bir avantaj sağlayacak. Merkür ve Jüpiter'in oluşturduğu göz alıcı üçgen, eğitim, ticaret, medya veya sosyal medya ilgili konularda önemli fırsatların kapını çalabileceğini işaret ediyor. Bu hafta, belki de uzun zamandır beklediğin bir eğitim programına kabul alabilir, ticarette yeni bir pazar keşfedebilir veya medya ve sosyal medya alanında bir projede yer alabilirsin.

İmza atman gereken belgeler, yapman gereken anlaşmalar varsa, bu hafta tam zamanı. Güneş ve Uranüs'ün oluşturduğu kare açı, hafta boyunca seni destekliyor. Bu hafta yeni iş bağlantıları kurmayı ve güçlü iş ortakları ile geleceğini şekillendirmeyi de bir düşün deriz. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…