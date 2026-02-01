Sevgili Terazi, bu haftanın ortasında, Uranüs'ün hız kazanmasıyla birlikte, günlük rutininde bazı beklenmeyen aksaklıklarla karşılaşabilirsin. Saatlerin kayması, öğünlerin düzensizleşmesi gibi küçük görünen değişiklikler, bedensel dengen üzerinde büyük etkiler yaratabilir. Belki de saatlerce çalışıp öğün saatlerini kaçırdığın veya düzensiz bir şekilde beslendiğin günler olabilir.

Tam da bu yüzden, sağlığınla ilgili olarak 'denge' kavramını daha fazla önemsemeli ve bu konuda adımlar atmalısın. Ancak burada bahsettiğimiz denge, sadece teoride kalmamalı. Pratikte, yani günlük hayatında bu dengeyi sağlamak için çaba göstermelisin. Belki biraz daha erken yatıp sabahları daha erken kalkabilirsin. Ya da öğün saatlerini düzene sokup daha düzenli ve sağlıklı beslenebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…