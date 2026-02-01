onedio
2 Şubat - 8 Şubat Terazi Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu
2 - 8 Şubat 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.02.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 2 Şubat - 8 Şubat haftasında Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu haftanın ortasında, Uranüs'ün hız kazanmasıyla birlikte, günlük rutininde bazı beklenmeyen aksaklıklarla karşılaşabilirsin. Saatlerin kayması, öğünlerin düzensizleşmesi gibi küçük görünen değişiklikler, bedensel dengen üzerinde büyük etkiler yaratabilir. Belki de saatlerce çalışıp öğün saatlerini kaçırdığın veya düzensiz bir şekilde beslendiğin günler olabilir. 

Tam da bu yüzden, sağlığınla ilgili olarak 'denge' kavramını daha fazla önemsemeli ve bu konuda adımlar atmalısın. Ancak burada bahsettiğimiz denge, sadece teoride kalmamalı. Pratikte, yani günlük hayatında bu dengeyi sağlamak için çaba göstermelisin. Belki biraz daha erken yatıp sabahları daha erken kalkabilirsin. Ya da öğün saatlerini düzene sokup daha düzenli ve sağlıklı beslenebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

