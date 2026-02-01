onedio
2 Şubat - 8 Şubat Terazi Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
2 - 8 Şubat 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.02.2026 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 2 Şubat - 8 Şubat haftası Terazi ve yükselen Terazi burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 2 Şubat - 8 Şubat haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu haftanın ilk günlerinde Aslan burcunda gerçekleşecek olan Dolunay, sosyal çevrende bazı önemli değişikliklerin ve yüzleşmelerin habercisi olabilir. Bu dönemde arkadaşlık ilişkilerin, grup çalışmaların ve geleceğe yönelik hedeflerin daha fazla ön plana çıkabilir. Belki de bu süreçte, bir grup veya topluluk içerisindeki yerini ve rolünü sorgulamaya başlayabilirsin. Kendini ait hissetmediğin, seni mutlu etmeyen yerlerde durmak istemeyebilirsin. Bu nedenle, yeni bir düzen ve denge kurma yolunda iç sesini dinlemen oldukça önemli.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Uranüs'ün Boğa burcunda yapacağı hareket, maddi konuların gündeminde önemli bir yer kaplamasına neden olabilir. Ortaklaşa gelirler, borçlar, ödemeler veya finansal anlaşmalar, bu dönemde seni bekleyen sürprizler olabilir. Beklenmedik bir gelişme karşısında hızlı ve doğru kararlar alman gerekebilir. Bu süreçte, maddi güvenceni sağlayacak zemini yeniden tanımlaman ve belirlemen gerekebilir. Hadi kendine güvenli bir alan inşa et! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

