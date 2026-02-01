Sevgili Terazi, bu haftanın ilk günlerinde Aslan burcunda gerçekleşecek olan Dolunay, sosyal çevrende bazı önemli değişikliklerin ve yüzleşmelerin habercisi olabilir. Bu dönemde arkadaşlık ilişkilerin, grup çalışmaların ve geleceğe yönelik hedeflerin daha fazla ön plana çıkabilir. Belki de bu süreçte, bir grup veya topluluk içerisindeki yerini ve rolünü sorgulamaya başlayabilirsin. Kendini ait hissetmediğin, seni mutlu etmeyen yerlerde durmak istemeyebilirsin. Bu nedenle, yeni bir düzen ve denge kurma yolunda iç sesini dinlemen oldukça önemli.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Uranüs'ün Boğa burcunda yapacağı hareket, maddi konuların gündeminde önemli bir yer kaplamasına neden olabilir. Ortaklaşa gelirler, borçlar, ödemeler veya finansal anlaşmalar, bu dönemde seni bekleyen sürprizler olabilir. Beklenmedik bir gelişme karşısında hızlı ve doğru kararlar alman gerekebilir. Bu süreçte, maddi güvenceni sağlayacak zemini yeniden tanımlaman ve belirlemen gerekebilir. Hadi kendine güvenli bir alan inşa et! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…