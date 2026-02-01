onedio
2 Şubat - 8 Şubat Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
2 - 8 Şubat 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.02.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Terazi ve yükselen Terazi burçları 2 Şubat - 8 Şubat haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 2 Şubat - 8 Şubat haftan nasıl geçecek? Bu hafta Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu haftanın ilk günlerinde Aslan burcundaki Dolunay, sosyal çevrende bazı önemli yüzleşmeleri kaçınılmaz kılabilir. Arkadaşlık ilişkilerini, takım çalışmalarını ve hatta geleceğe dair planlarını daha fazla ön plana çıkabilir. Belki de bir grubun içindeki yerini, rolünü sorgulamaya başlayabilirsin. Artık kendini ait hissetmediğin yerlerde durmak istemiyor olabilirsin. Yeni bir düzen için iç sesini dinlemek bu dönemde oldukça önemli.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Uranüs'ün Boğa burcundaki hareketi, maddi paylaşımlar ve ortak gelirler alanında bazı sürprizlere yol açabilir. Bir borç, ödeme ya da finansal bir anlaşma gündemine oturabilir. Beklenmedik bir gelişme, hızlı karar almanı gerektirebilir. Güvendiğin zemini yeniden tanımlaman gerekebilir.İşte bu sayede finansal anlamda güvenli bir düzen inşa edebilir, doğru ortaklıklar ve yatırımlarla büyüme fırsatı elde edebilirsin. 

Peki ya aşk? Aşk hayatına baktığımızda ise Venüs ile Uranüs karesi, yakınlık ve özgürlük arasındaki dengeyi zorluyor gibi görünüyor. İlişkilerde ani tepkiler ya da beklenmedik itiraflar gündeme gelebilir. Partnerinle arandaki ilişki tamamen değişebilir... Tabii eğer bekarsan, sıra dışı biriyle tanışma ihtimalin var. Bu hafta aşk, seni konfor alanından çıkarabilir. Kim bilir belki de bu sayede hayatının aşkıyla karşılaşırsın! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

