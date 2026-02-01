Sevgili Terazi, bu haftanın ilk günlerinde Aslan burcundaki Dolunay, sosyal çevrende bazı önemli yüzleşmeleri kaçınılmaz kılabilir. Arkadaşlık ilişkilerini, takım çalışmalarını ve hatta geleceğe dair planlarını daha fazla ön plana çıkabilir. Belki de bir grubun içindeki yerini, rolünü sorgulamaya başlayabilirsin. Artık kendini ait hissetmediğin yerlerde durmak istemiyor olabilirsin. Yeni bir düzen için iç sesini dinlemek bu dönemde oldukça önemli.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Uranüs'ün Boğa burcundaki hareketi, maddi paylaşımlar ve ortak gelirler alanında bazı sürprizlere yol açabilir. Bir borç, ödeme ya da finansal bir anlaşma gündemine oturabilir. Beklenmedik bir gelişme, hızlı karar almanı gerektirebilir. Güvendiğin zemini yeniden tanımlaman gerekebilir.İşte bu sayede finansal anlamda güvenli bir düzen inşa edebilir, doğru ortaklıklar ve yatırımlarla büyüme fırsatı elde edebilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatına baktığımızda ise Venüs ile Uranüs karesi, yakınlık ve özgürlük arasındaki dengeyi zorluyor gibi görünüyor. İlişkilerde ani tepkiler ya da beklenmedik itiraflar gündeme gelebilir. Partnerinle arandaki ilişki tamamen değişebilir... Tabii eğer bekarsan, sıra dışı biriyle tanışma ihtimalin var. Bu hafta aşk, seni konfor alanından çıkarabilir. Kim bilir belki de bu sayede hayatının aşkıyla karşılaşırsın! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…