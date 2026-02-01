Sevgili Terazi, bu hafta aşk hayatında biraz hareketlilik olacak gibi görünüyor. Venüs ile Uranüs arasındaki kare açı, yakınlık ve özgürlük arasındaki hassas dengeyi zorluyor. Bu da demek oluyor ki ilişkilerde ani tepkiler veya beklenmedik itiraflarla karşılaşabilirsin. Haliyle, partnerinle arandaki ilişki dinamikleri tamamen değişebilir. Bu durum, biraz korkutucu gibi görünebilir ancak unutma ki değişim genellikle yeni ve heyecan verici fırsatları beraberinde getirir.

Tabii eğer bekarsan, bu hafta sıra dışı biriyle tanışma ihtimalin de oldukça yüksek. Üstelik bu kişi, belki de hayatının aşkı olabilir. Kim bilir, belki de bu hafta aşk, seni konfor alanından çıkarır ve hayatının en unutulmaz anılarından birini yaşamanı sağlar. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…