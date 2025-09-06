7 Eylül Pazar Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün mistik Balık burcunda gerçekleşen Dolunay ve Ay Tutulması, kariyer hayatında adeta bir dönüm noktası olabilir. İletişim, sözleşmeler ve anlaşmalar üzerinden bir değişim rüzgarı esiyor. Uzun zamandır beklemekte olduğun bir iş görüşmesi sonunda netlik kazanabilir. Belki de o çok istediğin iş teklifi sonunda eline ulaşır. Ya da belki de bir süredir üzerinde çalıştığın önemli bir anlaşma nihayet tamamlanır.

Tam da bu noktada açıkça söyleyebiliriz ki Dolunay'ın etkisiyle yazılı işler, sunumlar ve eğitim konularında da büyük bir kapanış yaşayabilirsin. Seni adeta yeniden doğuşa taşıyacak sonlara imza atabilir, aynı hızla yeni başlangıçlar yapabilirsin. Galiba yeni bir iş, proje ya da kazanca hazır olsan iyi edersin.

Aşk hayatında ise bu Dolunay, kısa ama etkileyici karşılaşmaları beraberinde getiriyor. Belki de yakın çevrenden biriyle romantik bir yakınlaşma yaşarsın. Kim bilir belki de bu kişi uzun zamandır gözünün ucuyla baktığın biri olacak. Öte yandan eğer bir ilişkin varsa, bu dönemde partnerinle daha açık iletişim kurmak, ilişkini güçlendirecek bir adım olacaktır. Balık Dolunayı, aşk hayatında da tıpkı kariyerinde olduğu gibi bir dönüm noktası olabilir, bizden söylemesi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…