6 Ekim - 12 Ekim Oğlak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bu hafta senin için aşk dolu bir rüzgar esiyor. Venüs ve Jüpiter'in oluşturduğu altmışlık, aşk hayatına adeta bir spot ışığı gibi düşüyor. Bu ışıkla birlikte, partnerinle birlikte geleceğe dair umut dolu hayaller kurabilir, ilişkini daha pozitif ve sağlam temeller üzerine inşa edebilirsin. İşte, bu hafta aşkı derin bağlar üzerine kurarak, mutlu bir birlikteliği kucaklamak için en doğru zaman!

Peki ya bekar Oğlak burçları? Onlar da bu hafta aşk rüzgarından nasibini alacaklar. Beklenmedik bir yakınlık, belki de hiç ummadığın bir anda karşına çıkabilir ve kalbinde yeni bir heyecan yaratabilir. Ancak unutma, bu yeni heyecana kapılmak için, belki de daha önce hiç tanımadığın birini hayatına almayı kabul etmen gerekiyor. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…