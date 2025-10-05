6 Ekim - 12 Ekim Oğlak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bu hafta gökyüzünde Merkür ile Plüton'un etkileşimi, stresini biraz daha yoğunlaştırabilir. Bu durum, özellikle bel ve diz bölgelerindeki kasların daha gergin hale gelmesine neden olabilir. İş hayatındaki yoğunluk ve sorumlulukların artması, bedensel olarak da seni zorlayabilir.

Fakat endişelenme, çünkü bu durumu kontrol altına almanın yolları var. Öncelikle, uzun süreli oturma durumlarında arada bir kalkıp esneme hareketleri yapmayı ihmal etme. Bu basit ama etkili yöntem, kaslarının gevşemesine yardımcı olacak ve bel ile diz bölgelerindeki gerginliği azaltacak.

Küçük gevşeme anları, belki de düşündüğünden çok daha büyük bir fark yaratabilir. Bu yüzden, kendine ara sıra mola vermekten çekinme! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…