6 Ekim - 12 Ekim Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumu

6 - 12 Ekim 2025, Haftalık Burç Yorumu

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Oğlak ve yükselen Oğlak burçları 6 Ekim - 12 Ekim haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 6 Ekim - 12 Ekim haftan nasıl geçecek? Bu hafta Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, haftaya enerjik bir başlangıç yapmanı sağlayacak olan Merkür’ün Akrep burcuna geçişiyle birlikte, iş çevrenle olan bağlantılarında güçlenme yaşayacaksın. İş yerindeki sosyal ortamlar, ekip çalışmaları ve yeni projelerde fikirlerinle parıldayacaksın. Güvenilir kişiliğin ve tutarlı çalışmaların, yeni fırsat kapılarını aralamanı sağlayacak.

Hafta ortasında ise Merkür ve Plüton'un oluşturduğu kare, liderlik yeteneklerini sınamaya hazırlanıyor. Otorite figürleriyle çatışmaktan kaçınarak, gücünü stratejik ve akıllıca kullanmayı tercih et. Bu süreç, seni daha etkili ve kararlı bir yönetici haline getirebilir. Gücünü gösterme vakti! İşleri kontrolün altına al ve kendini göster. 

Gelelim aşka! Bu hafta Venüs ve Jüpiter'in oluşturduğu altmışlık, aşk hayatına parlak bir ışık tutuyor. Partnerinle birlikte geleceğe umutla bakabilir, ilişkini daha pozitif ve sağlam temeller üzerine inşa edebilirsin. Galiba, şimdi aşkı derin bağlar üzerine kurarak mutlu bir birlikteliği kucaklamak üzeresin!  Peki ya bekar Oğlak burçları? Bu hafta beklenmedik bir yakınlık seni şaşırtabilir ve kalbinde yeni bir heyecan yaratabilir. Tabii bunun için bir yabancıyı hayatına almayı kabul etmen şart! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

